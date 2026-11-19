Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que prevalecerán en gran parte del territorio nacional durante este jueves 19 de noviembre de 2026.
El pronóstico de Copeco indica precipitaciones de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica en varias zonas del país desde las primeras horas del día.
Además, en el informe meteorológico, durante la mañana, la influencia de una vaguada prefrontal generará lluvias y chubascos de débiles a moderados en la región noroccidental.
Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, por lo que se recomienda precaución a la población que transita por estos sectores.
Para horas de la tarde, las condiciones del tiempo estarán determinadas por el ingreso de viento del norte, el cual transportará abundante humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio. Este fenómeno también generará lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados de forma aislada sobre las regiones norte y oriental de Honduras.
Asimismo, Copeco señala que la humedad proveniente del Caribe alcanzará otras zonas, ocasionando lluvias débiles y aisladas en los departamentos situados en el centro y el occidente del país.
En cuanto a las condiciones marítimas, el reporte indica que el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales para la navegación. Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se pronostican olas con alturas de entre 1 y 3 pies a lo largo de toda la jornada.
Por otra parte, los datos astronómicos señalan que el sol salió a las 5:51 de la mañana y se ocultará a las 5:17 de la tarde de este jueves. Además, el territorio nacional se encuentra actualmente bajo la influencia de la fase lunar de cuarto creciente.
Finalmente, las autoridades estatales sugieren mantener el monitoreo constante en zonas vulnerables a deslizamientos o crecidas repentinas. En el caso de la polación, recomiendan estar pendientes de las informaciones climatológicas mediante boletines oficiales en las redes sociales de Copeco.