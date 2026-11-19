Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que prevalecerán en gran parte del territorio nacional durante este jueves 19 de noviembre de 2026. El pronóstico de Copeco indica precipitaciones de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica en varias zonas del país desde las primeras horas del día.

Además, en el informe meteorológico, durante la mañana, la influencia de una vaguada prefrontal generará lluvias y chubascos de débiles a moderados en la región noroccidental. Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, por lo que se recomienda precaución a la población que transita por estos sectores. Para horas de la tarde, las condiciones del tiempo estarán determinadas por el ingreso de viento del norte, el cual transportará abundante humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio. Este fenómeno también generará lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados de forma aislada sobre las regiones norte y oriental de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, Copeco señala que la humedad proveniente del Caribe alcanzará otras zonas, ocasionando lluvias débiles y aisladas en los departamentos situados en el centro y el occidente del país.