Ciudad de Guatemala. La sequía que ha afectado a Centroamérica durante 2026 ha dejado con una fuerte inseguridad alimentaria a miles de personas en el Corredor Seco que atraviesa el istmo, donde la población ha sufrido por los estragos registrados en sus cosechas.

Es por ello que la organización internacional Oxfam y la Unión Europea han asistido con transferencias monetarias multipropósito y apoyo alimentario a más de 8.300 personas vulnerables en Guatemala y Honduras, quienes padecen riesgo de inseguridad alimentaria por la falta de lluvias en la región.

La iniciativa, financiada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO) e implementada junto a entidades locales como la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI) en Guatemala, ha proporcionado asistencia alimentaria a 1.694 hogares mediante transferencias en efectivo durante el período crítico de hambre estacional.

Oxfam ha implementado el proyecto Respuesta humanitaria a las necesidades básicas de las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria aguda en Guatemala y Honduras a través de un consorcio con Acción contra el hambre y sus socias en Guatemala ASEDE y ASEDECHI, y en Honduras Cáritas y CASM, con el financiamiento de la Dirección General de la Oficina de Ayuda Humanitaria (DG ECHO).

El objetivo del programa ha sido frenar el rápido deterioro de la seguridad alimentaria provocado por la sequía derivada del fenómeno de El Niño en el denominado Corredor Seco centroamericano, específicamente en Guatemala y Honduras.

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Dicho espacio geográfico es una franja altamente vulnerable al cambio climático que se extiende desde el sur de México hasta Costa Rica y abarca a más de 10,5 millones de personas, en su mayoría dependientes de cultivos de subsistencia.

De acuerdo con el gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, Iván Aguilar, las transferencias no condicionadas y la entrega de alimentación complementaria que consiste en harina fortificada han permitido que las familias atendidas pasen de una inseguridad alimentaria severa o moderada a niveles leves o de seguridad, garantizando la cobertura de sus necesidades nutricionales básicas sin recurrir a la venta de activos productivos ni recortar gastos esenciales en salud o educación.

Según las evaluaciones de Oxfam en 354 comunidades, el 97,7 % de los productores de maíz sufrió pérdidas agrícolas por la sequía de este año y el 73 % perdió sus aves de corral, reduciendo a tres semanas o menos las reservas de alimentos de la mayoría de las familias rurales.