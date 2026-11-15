¿Cuáles son los 53 municipios que reciben alimentos por la sequía en Honduras?

Dos sacos de comida no contrarrestan el problema de sequía en el Corredor Seco, pero merman el hambre de quienes viven en esos municipios afectados por la <b>sequía</b> que deja el fenómeno de El Niño.Tras declarar alerta en 233 municipios, el Gobierno prometió provisiones familiares para un mes para aquellas personas afectadas, ayuda que ha llegado a 15,625 hogares, según datos compartidos por Óscar Mencía, director de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias (Copeco).Los registros muestran que las entregas las ha realizado Copeco, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 3 departamentos del sur y oriente del país, aunque también detallan el inicio de una segunda fase para 46,500 personas en otros departamentos del occidente y centro —también en el Corredor Seco—. Es decir, en total se busca beneficiar a 62,125 personas de 53 municipios.Esta cifra solo representa el 3.2% de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/onu-advierte-inseguridad-alimentaria-podria-afectar-millones-hondurenos-HM31974254" target="_blank">1.9 millones de personas en inseguridad alimentaria</a>, proyectados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).A través de la solicitud de información SOL-COPECO-617-2026, LA PRENSA Premium tuvo acceso a los reportes de compra y entregas de Copeco entre agosto y septiembre, cuyos datos sólo muestran una parte de las entregas de la primera fase: facilitaron 14,160 raciones a 7,080 personas.“Cada familia es beneficiaria de dos sacos. Nosotros lo ponemos como ración; la ración de alimentos son dos sacos. A una familia se le dan dos sacos para 30 días”, explicó Mencía.