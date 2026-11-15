¿Cuáles son los 53 municipios que reciben alimentos por la sequía en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

Dos sacos de comida no contrarrestan el problema de sequía en el Corredor Seco, pero merman el hambre de quienes viven en esos municipios afectados por la sequía que deja el fenómeno de El Niño. Tras declarar alerta en 233 municipios, el Gobierno prometió provisiones familiares para un mes para aquellas personas afectadas, ayuda que ha llegado a 15,625 hogares, según datos compartidos por Óscar Mencía, director de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias (Copeco). Los registros muestran que las entregas las ha realizado Copeco, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 3 departamentos del sur y oriente del país, aunque también detallan el inicio de una segunda fase para 46,500 personas en otros departamentos del occidente y centro —también en el Corredor Seco—. Es decir, en total se busca beneficiar a 62,125 personas de 53 municipios. Esta cifra solo representa el 3.2% de los 1.9 millones de personas en inseguridad alimentaria, proyectados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). A través de la solicitud de información SOL-COPECO-617-2026, LA PRENSA Premium tuvo acceso a los reportes de compra y entregas de Copeco entre agosto y septiembre, cuyos datos sólo muestran una parte de las entregas de la primera fase: facilitaron 14,160 raciones a 7,080 personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Cada familia es beneficiaria de dos sacos. Nosotros lo ponemos como ración; la ración de alimentos son dos sacos. A una familia se le dan dos sacos para 30 días”, explicó Mencía.

Entregas en municipios

Copeco informó que 62,125 familias serán beneficiadas con entrega de alimentos en 53 municipios del país. Además, proyectaron que el 5 de diciembre finalizarán con los lugares faltantes en Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán. Desde el 2 de agosto hasta el cierre de septiembre, Copeco entregó ayudas en 17 municipios, principalmente del sur y oriente de Honduras, indican los datos facilitados a través del Portal de Transparencia. La primera entrega, según los registros, se concretaron en Morolica, Choluteca, donde 410 personas recibieron 820 raciones valoradas en 4 mil lempiras cada una. En San Antonio de Flores, El Paraíso, fueron 600 raciones para 300 hogares, mientras que en Yuscarán fueron 1,000 para 500 personas. En Piraera, Lempira, 700 personas recibieron 1,400 sacos de comida. En Coray, Valle, fueron 500 los beneficiados y en Talanga, Francisco Morazán, sumaban 400. La entrega más grande, según los registros, fue en Langue, Valle, donde mil familias recibieron 2 mil raciones. En total entregaron 14,160 raciones a 7,080 hogares. La inversión fue de 56.1 millones de lempiras, aunque las facturas solo muestran la compra de 30.3 millones a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). Los datos corresponden a parte de las entregas en la primera fase, en la que, de acuerdo con registros actualizados, facilitaron ayuda a 15,625 personas. El costo total fue de 62 millones de lempiras, tomando en cuenta que cada ración costaba 3,968 lempiras.

Moisés Izaguirre, portavoz de Sedesol, corroboró que estos datos corresponden a la primera fase. Dijo que las personas beneficiadas fueron seleccionadas porque perdieron sus cosechas o porque había inseguridad alimentaria. “Los esfuerzos fueron por este fenómeno que se dio de El Niño prolongado o el ‘Súper Niño’. Entonces, se pusieron los esfuerzos y los recursos a estas familias que habían perdido todas sus cosechas”, detalló.

46,500 familias serán beneficiadas con entrega de raciones de alimentos en la segunda fase. Cada saco tiene 15 productos.

Adelantó que en la segunda fase de las entregas están atendiendo por dos componentes: el primero a través de la entrega de sacos de comida para atender a más de 46 mil familias que no estaban focalizadas en la primera entrega, pero que “hoy se suman en la segunda etapa porque se ampliaron municipios y departamentos donde tal vez no son del Corredor Seco, pero que la sequía también afectó a los cultivos”. “Además de estas 46,500, hay que sumarle 8 mil familias que ya esta semana terminaron de recibir los 4 mil lempiras del bono Honduras nos une, que eso fue a través de una tarjeta electrónica, que es la tarjeta de Tengo, en la que se le depositó 4 mil lempiras a cada uno que lo pueden utilizar en la necesidad más álgida que tengan en el momento de necesidad de sus familias”, indicó. Desde Copeco, por su parte, dijeron que las ayudas se realizan en algunos de los 103 municipios declarados en agosto en alerta roja, así como en muchos de los 82 en alerta amarilla. En esta ocasión no se tomó en cuenta ninguno de los 48 en alerta verde. A inicios de noviembre las autoridades informaron que la lista de sitios en alerta roja podría aumentar, pues analizaban la situación de sequía en otros 91 municipios.

Otras ayudas

Las 46,500 raciones que entregarán al mismo número de familias se realizarán en 7 departamentos de Honduras. Según Copeco, tienen proyectado entregar 8,690 raciones en 12 municipios de Lempiras, 7,691 en 7 municipios de Intibucá, así como 6,897 raciones en 5 municipios de La Paz. Otras 366 raciones serán entregadas en Comayagua y 2,452 en 2 municipios de Choluteca. En 5 municipios de El Paraíso proyectan entregar 7,425 raciones y 12,709 en 8 puntos de Francisco Morazán. Izaguirre mencionó que las proyecciones de Copeco indican que la sequía en Honduras continuará hasta el primer trimestre de 2027, por lo que están buscando a través del Congreso Nacional los recursos para una estrategia que permita apoyar a los afectados. “A la par de eso, recuerde que instituciones, miembros de esta mesa como Pronaders, están haciendo pozos y han hecho una buena cantidad de pozos, superando ya los más de 120 pozos que han abierto para lugares en donde se necesita tener atención con agua para que los cultivos que está promoviendo la SAG puedan prosperar y dar frutos”, explicó. Recordó, además, que están haciendo reservorios de agua con la maquinaria que el presidente Nasry Asfura entregó a las alcaldías municipales. “Se ha articulado para que no vuelva a pasar un problema como estos, afectando tan fuertemente no sólo la economía, la seguridad alimentaria, sino que también la salud de las personas que fueron afectadas por la sequía”.

233 municipios están en alerta en Honduras por la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Autoridades analizar la situación en 91 municipios para sumarlos a los 103 en alerta roja.

¿Qué trae cada saco?

LA PRENSA Premium conoció que dentro de cada saco o ración colocan 15 productos, entre ellos arroz, avena, azúcar, café, frijoles, harina de maíz y de trigo, así como incaparina (una mezcla de harina de maíz y harina de soja). También incluye maíz dulce, manteca, pasta de tomate, espagueti y sal yodada.