Frente frío pierde fuerza y zona norte tendrá un leve descenso de temperaturas

San Pedro Sula, Honduras. El frente frío que se pronosticaba para este fin de semana perdió fuerza y entró en una fase de disipación en el mar Caribe, por lo que no tendrá una incidencia significativa sobre Honduras, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
De acuerdo con el boletín emitido este viernes 13 de noviembre de 2026 por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el sistema se desplaza hacia el sur de Cuba, las Bahamas y el océano Atlántico, sin representar una amenaza importante para el territorio nacional.
Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas principalmente por vientos del norte, que favorecerán la presencia de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en la región norte del país.
Alberto López, meteorólogo de la zona noroccidental, manifestó que las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables, aunque se esperan temperaturas frescas durante las noches y las primeras horas de la mañana.
Explicó que los vientos del norte podrían favorecer un ligero descenso de las temperaturas durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Sin embargo, descartó que se produzca un cambio drástico en las condiciones climáticas.
El pronóstico también contempla cielos de medio nublados a nublados ocasionales, con mayor presencia de nubosidad en la región norte, además de posibilidades de lluvias y lloviznas dispersas durante las tardes.
Aunque el sistema que se esperaba para este fin de semana se encuentra en disipación, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante posibles ingresos de nuevos frentes fríos en los próximos días.
López indicó que continuarán monitoreando el comportamiento de los sistemas atmosféricos para informar oportunamente sobre cualquier cambio que pueda influir en las condiciones del tiempo en la zona noroccidental y el resto del país.
Por su parte, Copeco señaló que las condiciones previstas son favorables para realizar actividades de turismo interno durante el fin de semana, particularmente en la zona costera del Caribe, al no identificarse una amenaza significativa asociada con este frente frío.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse pendiente de los boletines meteorológicos oficiales, especialmente a quienes tienen previsto movilizarse o realizar actividades al aire libre durante los próximos días.