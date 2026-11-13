Frente frío pierde fuerza y zona norte tendrá un leve descenso de temperaturas

San Pedro Sula, Honduras. El frente frío que se pronosticaba para este fin de semana perdió fuerza y entró en una fase de disipación en el mar Caribe, por lo que no tendrá una incidencia significativa sobre Honduras, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el boletín emitido este viernes 13 de noviembre de 2026 por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el sistema se desplaza hacia el sur de Cuba, las Bahamas y el océano Atlántico, sin representar una amenaza importante para el territorio nacional.

Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas principalmente por vientos del norte, que favorecerán la presencia de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en la región norte del país.

Alberto López, meteorólogo de la zona noroccidental, manifestó que las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables, aunque se esperan temperaturas frescas durante las noches y las primeras horas de la mañana.

Explicó que los vientos del norte podrían favorecer un ligero descenso de las temperaturas durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Sin embargo, descartó que se produzca un cambio drástico en las condiciones climáticas.