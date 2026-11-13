¿Conducir una mototaxi requiere una licencia especial en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras. Los conductores de mototaxis en Honduras deben portar una licencia de conducir tipo B1, categoría autorizada para manejar estas unidades de transporte, además de contar con el permiso correspondiente emitido por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Así lo informó Jairo Ramos, jefe regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quien explicó que la licencia B1 es el documento requerido para conducir mototaxis y que los operadores deben cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades para circular legalmente.

Las mototaxis comenzaron a expandirse en Honduras a mediados de la década de 2000, principalmente en comunidades rurales y semiurbanas. Con el paso de los años, este medio de transporte ganó presencia en diferentes municipios del país, lo que llevó a las autoridades a impulsar procesos de registro, regulación y legalización de las unidades.

La licencia B1 corresponde a una categoría especializada para conducir mototaxis, triciclos motorizados y otros vehículos contemplados dentro de esta clasificación. Por ello, los conductores deben verificar que cuentan con la categoría correspondiente y no asumir que una licencia para motocicletas o vehículos livianos la sustituye.

El tema cobra relevancia luego de que las autoridades reportaran el decomiso de más de 80 mototaxis en los últimos días en San Pedro Sula, como parte de los operativos de control y regulación del transporte.