“No somos delincuentes”: Conductores de mototaxis denuncian decomisos y cobro de L11,000 en multas

San Pedro Sula. Conductores de mototaxis de distintos sectores como La Celeo, la Rivera Hernández y La Planeta acudieron este martes a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para exigir la devolución inmediata de sus vehículos, los cuales fueron decomisados durante los operativos ejecutados por la Policía Nacional en el marco del combate a las estructuras criminales. Los manifestantes aseguran ser personas trabajadoras y niegan cualquier vínculo con el crimen; además, reclaman al IHTT los permisos para operar legalmente. En las instalaciones del IHTT permanecen al menos unas 20 mototaxis decomisadas durante los operativos policiales. Estas acciones han generado el malestar de los conductores y dueños de estos vehículos, quienes también llegaron a las oficinas públicas para exponer que el decomiso los priva del sustento diario para sus hogares.

Ante la medida, uno de los afectados relató: “Andábamos trabajando a las 6 de la mañana, jalando niños para las escuelas. En la zona donde nosotros decomisaron 10 unidades de transporte. Pues nosotros lo que hacemos es trabajar. No nos dedicamos a delinquir; nosotros nos dedicamos a trabajar, a dar el servicio a la comunidad de nuestras mototaxis. Llevamos el pan de cada día a nuestras mesas”. Asimismo, el conductor hizo un llamado directo a las instituciones competentes: “Le pedimos a las autoridades correspondientes que nos apoyen, que nosotros somos emprendedores, generamos empleo también. Ayudamos a la comunidad a darle un mejor servicio, porque usted sabe dónde andan las mototaxis: son lugares vulnerables, donde hay mucho lodo, hay mucha contaminación. Ahí es donde andamos nosotros, ahí es donde nosotros andamos emprendiendo. Eso es algo que nosotros hacemos”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Respecto a las sospechas de las autoridades sobre el uso de estos vehículos por parte del crimen organizado, el afectado rechazó los señalamientos: “Nos están confundiendo que nosotros somos delincuentes. Al señor director de la policía le pedimos, le exigimos que, por favor, no los trate así vulnerablemente, porque nosotros no somos unos delincuentes, somos personas trabajadoras, honestas, honradas, que no le hacemos daño a ninguna población de nuestro país”.