Proponen hasta 10 años de cárcel para conductores ebrios con nueva Ley Ruta Segura

Tegucigalpa, Honduras. Hasta 10 años de prisión podrían enfrentar los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o las drogas si el Congreso Nacional aprueba la denominada Ley Ruta Segura, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por conducción temeraria en Honduras. El proyecto fue presentado ante el pleno legislativo y remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emita el dictamen correspondiente antes de continuar con su discusión en el Congreso. La propuesta contempla reformar el artículo 323 del Código Penal, relacionado con la conducción temeraria, con el propósito de modificar los criterios que actualmente deben acreditar las autoridades para procesar penalmente a quienes conducen bajo los efectos de sustancias que afectan sus capacidades.

El diputado liberal Alex Berríos, impulsor de la iniciativa, explicó que la propuesta surgió ante las muertes registradas en accidentes de tránsito en los que estarían involucrados conductores en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas. Uno de los principales cambios planteados es establecer sanciones diferenciadas según el tipo de vehículo. Para quienes conduzcan automóviles livianos bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, la iniciativa establece penas de entre dos y cinco años de prisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de los conductores de transporte pesado, las condenas podrían oscilar entre cinco y diez años de cárcel, debido al riesgo que representa manejar este tipo de unidades bajo condiciones que comprometan la seguridad vial.

Prueba de alcoholemia

Otro de los cambios que contempla la iniciativa es modificar los elementos probatorios necesarios para iniciar un proceso penal. Según explicó Berríos, un resultado positivo en los exámenes practicados por Medicina Forense podría servir como evidencia para proceder contra el conductor. "Lo que estamos haciendo es mejorando la redacción de dicho artículo, reformándolo y también creando una diferenciación entre vehículos livianos y vehículos pesados, así como un aumento de penas", manifestó el congresista. El diputado sostuvo que la reforma permitiría procesar a una persona por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas sin esperar a que provoque un accidente de tránsito o cause la muerte de otra persona. "No es necesaria la causa de un accidente, no es necesario que usted mate a una persona con su vehículo; simple y sencillamente con la irresponsabilidad de poner en riesgo la vida de las demás personas manejando en estado de ebriedad o drogas, usted va a ser procesado", expresó.

Buscan cambiar sanciones por conducción temeraria