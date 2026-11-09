Así puede solicitar una cita para recibir atención gratuita en Teletón

San Pedro Sula, Honduras. Las personas que necesitan servicios de rehabilitación física pueden acceder a la atención gratuita que ofrece la Fundación Teletón mediante un proceso de ingreso que comienza con una referencia médica y continúa con la gestión de una cita a través de canales digitales.
La institución dispone de un sistema 100% digital para facilitar la solicitud de citas, especialmente para quienes viven fuera de las principales ciudades o tienen dificultades para trasladarse hasta los centros de atención.
Así lo explicó el doctor Sergio Murillo, quien detalló que los interesados pueden comunicarse con la Fundación Teletón mediante WhatsApp al número 9442-3553 para recibir información sobre los requisitos y el procedimiento que deben seguir para ingresar a los programas de rehabilitación.
Uno de los requisitos principales es contar con una referencia médica. Esto se debe a que Teletón atiende a personas con discapacidad física que previamente han sido evaluadas por profesionales de la salud.
Generalmente, los pacientes son remitidos desde hospitales públicos o centros médicos privados, donde médicos generales o especialistas determinan que necesitan un proceso de rehabilitación, tanto en el caso de niños como de adultos.
Una vez recibida la solicitud, el personal de la fundación orienta al paciente y le brinda acompañamiento para facilitar su ingreso. También se encarga de dar seguimiento a su proceso de rehabilitación, en coordinación con el médico que realizó la referencia.
La cobertura de Teletón en la zona norte representa un importante apoyo para miles de familias que necesitan servicios especializados de rehabilitación.
Murillo detalló que anualmente se brindan más de 100,000 atenciones entre los diferentes servicios disponibles en San Pedro Sula y las unidades comunitarias ubicadas en Choloma, Santa Bárbara y Villanueva.
Estas atenciones corresponden a más de 6,000 personas que reciben diferentes tratamientos. Además, la fundación registra más de 4,000 solicitudes de ingreso anuales.
La atención se desarrolla mediante un equipo multidisciplinario que permite ofrecer varios servicios en un mismo lugar. Entre ellos figuran atención médica, fisioterapia, psicología, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.
Este modelo permite que cada paciente reciba acompañamiento de diferentes profesionales, de acuerdo con sus necesidades y las condiciones que presente.
Uno de los grupos que requiere mayor atención son los niños. En San Pedro Sula, más de 2,000 menores de edad ingresan cada año a los programas de rehabilitación de Teletón.
Los pacientes llegan por diferentes condiciones, desde problemas de salud presentes al nacimiento hasta retrasos en el desarrollo, parálisis cerebral y malformaciones congénitas.
También se atienden menores que presentan secuelas de traumatismos y accidentes, situaciones que, según explicó Murillo, figuran entre las causas más frecuentes de atención.
La institución no limita sus servicios a un grupo específico de edad. Entre sus pacientes hay recién nacidos que necesitan rehabilitación desde sus primeros días de vida, así como adultos y personas de la tercera edad.
De esta manera, Teletón ofrece atención a diferentes etapas de la vida y busca facilitar el acceso a tratamientos que contribuyan a mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de los pacientes.
La Fundación Teletón realizará su jornada de recaudación el 11 y 12 de diciembre, con una meta de 80 millones de lempiras para garantizar la continuidad de sus operaciones.
El doctor Sergio Murillo hizo un llamado a los sampedranos y habitantes de los municipios de la zona norte para que se sumen a la campaña y contribuyan con sus donaciones.
Destacó que el respaldo de la población de San Pedro Sula ha sido importante para la institución y manifestó su confianza en que este año los hondureños volverán a demostrar su solidaridad.
Los fondos recaudados permitirán mantener en funcionamiento los centros de rehabilitación y continuar ofreciendo sus servicios gratuitos a las personas que necesitan atención.
Para solicitar información o gestionar una cita, los interesados pueden escribir al WhatsApp de Teletón: 9442-3553.