Así puede solicitar una cita para recibir atención gratuita en Teletón

San Pedro Sula, Honduras. Las personas que necesitan servicios de rehabilitación física pueden acceder a la atención gratuita que ofrece la Fundación Teletón mediante un proceso de ingreso que comienza con una referencia médica y continúa con la gestión de una cita a través de canales digitales.

La institución dispone de un sistema 100% digital para facilitar la solicitud de citas, especialmente para quienes viven fuera de las principales ciudades o tienen dificultades para trasladarse hasta los centros de atención.

Así lo explicó el doctor Sergio Murillo, quien detalló que los interesados pueden comunicarse con la Fundación Teletón mediante WhatsApp al número 9442-3553 para recibir información sobre los requisitos y el procedimiento que deben seguir para ingresar a los programas de rehabilitación.

Uno de los requisitos principales es contar con una referencia médica. Esto se debe a que Teletón atiende a personas con discapacidad física que previamente han sido evaluadas por profesionales de la salud.

Generalmente, los pacientes son remitidos desde hospitales públicos o centros médicos privados, donde médicos generales o especialistas determinan que necesitan un proceso de rehabilitación, tanto en el caso de niños como de adultos.

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Una vez recibida la solicitud, el personal de la fundación orienta al paciente y le brinda acompañamiento para facilitar su ingreso. También se encarga de dar seguimiento a su proceso de rehabilitación, en coordinación con el médico que realizó la referencia.