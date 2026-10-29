Apostemos impulsa la solidaridad nacional al donar un lempira por cada jugada a la Teletón 2026

En el marco de las actividades previas a la tradicional jornada de solidaridad, Apostemos anunció formalmente su respaldo a la Fundación Teletón a través de una dinámica orientada a involucrar de manera directa a los aficionados al deporte. La propuesta busca que la emoción de las apuestas trascienda los resultados en la cancha para convertirse en una ayuda concreta dirigida a quienes más lo necesitan.
El mecanismo consiste en la donación de un lempira por cada boleto de apuestas deportivas que adquieran los usuarios durante el periodo de la campaña. Estos recursos se destinarán de manera íntegra a sostener los programas terapéuticos y de atención médica que la institución benéfica brinda de forma continua a miles de hondureños con distintas discapacidades.
Para participar, los apostadores pueden acudir a cualquiera de los más de 3,500 puntos de venta de Loto distribuidos en el territorio nacional o realizar sus pronósticos mediante la plataforma digital Apostemos.hn. La recaudación se mantendrá activa desde finales de octubre hasta el cierre de la cruzada solidaria el próximo 12 de diciembre.
Fernando Godoy, gerente de marca de Apostemos, explicó que este proyecto responde al interés de la empresa por afianzar vínculos con iniciativas que generen un impacto social positivo. Asimismo, el representante convocó al público a participar en lo que calificó como la mayor causa de amor del país, invitando a la población a unirse activamente para alcanzar las metas trazadas para el presente año.
La edición 2026 de la Fundación Teletón se desarrolla bajo el lema “Voluntad en Acción”, convocando la empatía de la sociedad hondureña para recaudar una meta fijada en 80 millones de lempiras. Estos fondos resultan indispensables para garantizar la operatividad de los centros de rehabilitación integral que funcionan en diversas regiones de Honduras.
El evento cumbre de la Teletón se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de diciembre, fechas en las que Apostemos oficializará la entrega de su aporte millonario acumulado. Esta contribución reflejará la participación comunitaria de los jugadores que, con cada predicción deportiva, se sumaron al compromiso de transformar vidas.