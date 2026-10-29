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Pronostican lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este jueves por la tarde

Las primeras horas del día se caracterizarán por condiciones mayormente secas en la mayor parte del país; sin embargo, se prevé un cambio hacia horas de la tarde debido al ingreso de una humedad

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 06:31 -
  • David Venegas
Pronostican lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este jueves por la tarde

El ingreso de humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico afectará distintas regiones del territorio nacional.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha emitido su pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial de Copeco, las primeras horas del día se caracterizarán por condiciones mayormente secas en la mayor parte del país, iniciando con la salida del sol a las 05:43 a.m. y el atardecer previsto para las 05:22 p.m.

Sin embargo, las autoridades estatales advirtieron que este panorama cambiará conforme avance la jornada debido a factores meteorológicos que incidirán directamente sobre el territorio nacional.

Específicamente, para la tarde se espera el ingreso de humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que propiciará un cambio gradual.

Como consecuencia de este fenómeno, Copeco indicó que se registrarán lluvias y chubascos débiles y aislados, los cuales afectarán principalmente a las regiones del centro, occidente y norte del país, acompañados de un oleaje de 1 a 3 pies en ambas costas bajo la fase de luna llena.

Ante este pronóstico, como es habitual, se recomienda a la población, especialmente a los habitantes de las zonas centro, norte y occidente, mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por Copeco.

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David Venegas
David Venegas
Periodista

Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Periodista en Diario La Prensa desde 2018 y docente del Departamento de Letras en la Unah-vs. Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de La Rioja y doctorando en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid.

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