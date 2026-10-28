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La pelea de Espinel tras eliminación de Olimpia, tristeza y provocador festejo de Cartaginés

El dolor de los jugadores del Olimpia, desgarradora imagen de Clinton Bennett y el provocador festejo del Cartaginés.

La pelea de Espinel tras eliminación de Olimpia, tristeza y provocador festejo de Cartaginés
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Las imágenes de la eliminación del Olimpia tras empatar (2-2) contra el Cartaginés en la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

 FOTOS: Alex Pérez
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El espectacular recibimiento de la afición del Olimpia a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales contra el Cartaginés de Costa Rica.
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Otro ángulo del recibimiento que armaron los hinchas olimpistas al equipo merengue en el estadio Nacional Chelato Uclés. Llenazo espectacular.
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La afición del Olimpia respondió y llenó el estadio Nacional Chelato Uclés para el partido ante Cartaginés.
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Wilson Palacios, exfutbolista del Olimpia y de la Selección de Honduras, estuvo presente en el palco del Nacional observando el partido.
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Johnny Palacios, también exolimpista y exseleccionado hondureño, llegó con su hermano Wilson para ver el partido del Olimpia vs Cartaginés.
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Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity; Jack Baptiste, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Nicolás Dibble, Imanol Enríquez y Jorge Benguché.
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Los 11 del Cartaginés: Kevin Briceño; Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas; Manuel Morán, Doulas López, Juan Gaete, Joaquín Gonzáles, Diego Gonzáles y Gian Mauro Morera.
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Edwin Rodríguez sufrió esta falta por parte del defensa Luis Flores y eso provocó una bronca.
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Edwin Rodríguez se levantó y reclamó por la falta. Se encaró con jugadores del Cartaginés.
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Emanuel Hernández apareció para defender a su compañero y empujó a Diego Gonzáles del Cartaginés.
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El partido tuvo varios momentos candentes en el que se enfrentaron los jugadores de Olimpia y Cartaginés.
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Emanuel Hernández salió corriendo a gritar el autogol de Luis Olivas que puso en ventaja al Olimpia.
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La celebración de Emanuel Hernández e Imanol Enríquez tras el autogol de Luis Olivas que puso en ventaja al Olimpia.
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Joaquín Alonso Hernández se molestó con el árbitro asistente y le dijo "cagón" en repetidas ocasiones.
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Emanuel Hernández había marcado el segundo gol del Olimpia, pero fue anulado por una mano dentro del área.
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El árbitro fue al VAR para revisar la jugada y decidió anular el gol de Emanuel Hernández.
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Momento en el que el árbitro revisó la jugada en el VAR. Anuló el gol por una mano de Jorge Benguché.
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Jorge Benguché tuvo una clara oportunidad de marcar poco después, se metió al área y la mandó arriba del arco del Cartaginés.
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El lamento de Jorge Benguché tras fallar una clara ocasión de gol frente al arco del Cartaginés.
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El Cartaginés empató el partido 1-1 con gol de Joaquín Alonso Hernández y silenció el estadio Nacional Chelato Uclés.
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El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, gritando con euforia el gol de Joaquín Alonso Hernández.
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Cabizbajo: la cara de Eduardo Espinel tras el final del primer tiempo.
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El portero del Cartaginés, Kevin Briceño, protagonizó otra mala salida que terminó en el gol del 2-1 del Olimpia.
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Jorge Benguché se tiró de palomita para marcar el 2-1 del Olimpia contra el Cartaginés.
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'El Toro' Benguché gritó a todo pulmón su gol que dio ventaja al Olimpia en el partido, empatando el global 2-2.
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El delantero del Olimpia amplió sus números como el máximo goleador de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Kevin Briceño empujó a Jorge Benguché en una jugada de ataque del Olimpia y el delantero le recriminó su accionar.
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En la última jugada del partido, Edrick Menjívar fue a buscar rematar al área rival, la defensa del Cartaginés despejó y Geancarlo Castro se fue en el contragolpe para marcar desde casi el centro del campo.
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La celebración de los jugadores del Cartaginés tras el gol de Geancarlo Castro para la clasificación a la final de la Copa Centroamericana 2026.
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Cartaginés sentenció al Olimpia con gol en el último minuto del tiempo de descuento. Geancarlo Castro le pegó casi desde el centro del campo con el arco vacío y celebró levantando el banderín de esquina con su camiseta.
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La reacción de Eduardo Espinel tras el gol de Geancarlo Castro que confirmó la eliminación del Olimpia.
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Rostros tristes de los jugadores del Olimpia tras el segundo gol del Cartaginés que confirmó su eliminación.
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Rostros tristes de los jugadores del Olimpia tras el segundo gol del Cartaginés que confirmó su eliminación.
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Bernald Alfaro y Leonardo Alfaro festejando la clasificación del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026.
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La pelea de Eduardo Espinel: el técnico del Olimpia se metió a la cancha y se encaró con el defensa costarricense Diego Mesén. El DT del Cartaginés también se metió en la bronca.
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Tras el final del partido se armó una bronca con Eduardo Espinel, parte de su cuerpo técnico y miembros del Cartaginés.
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Eduardo Espinel se encaró con jugadores del Cartaginés que hablaron antes del partido.
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Algunos jugadores del Olimpia se calentaron con los del Cartaginés tras el final del partido.
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Los jugadores del Cartaginés celebrando la clasificación a la final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
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La tristeza de los jugadores del Olimpia tras la eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
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Clinton Bennett se quedó a un costado del campo, recostado en una valla publicitaria tras la eliminación del Olimpia.
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