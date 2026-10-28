La pelea de Espinel tras eliminación de Olimpia, tristeza y provocador festejo de Cartaginés

Las imágenes de la eliminación del Olimpia tras empatar (2-2) contra el Cartaginés en la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
El espectacular recibimiento de la afición del Olimpia a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales contra el Cartaginés de Costa Rica.
Otro ángulo del recibimiento que armaron los hinchas olimpistas al equipo merengue en el estadio Nacional Chelato Uclés. Llenazo espectacular.
La afición del Olimpia respondió y llenó el estadio Nacional Chelato Uclés para el partido ante Cartaginés.
Wilson Palacios, exfutbolista del Olimpia y de la Selección de Honduras, estuvo presente en el palco del Nacional observando el partido.
Johnny Palacios, también exolimpista y exseleccionado hondureño, llegó con su hermano Wilson para ver el partido del Olimpia vs Cartaginés.
Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity; Jack Baptiste, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Nicolás Dibble, Imanol Enríquez y Jorge Benguché.
Los 11 del Cartaginés: Kevin Briceño; Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas; Manuel Morán, Doulas López, Juan Gaete, Joaquín Gonzáles, Diego Gonzáles y Gian Mauro Morera.
Edwin Rodríguez sufrió esta falta por parte del defensa Luis Flores y eso provocó una bronca.
Edwin Rodríguez se levantó y reclamó por la falta. Se encaró con jugadores del Cartaginés.
Emanuel Hernández apareció para defender a su compañero y empujó a Diego Gonzáles del Cartaginés.
El partido tuvo varios momentos candentes en el que se enfrentaron los jugadores de Olimpia y Cartaginés.
Emanuel Hernández salió corriendo a gritar el autogol de Luis Olivas que puso en ventaja al Olimpia.
La celebración de Emanuel Hernández e Imanol Enríquez tras el autogol de Luis Olivas que puso en ventaja al Olimpia.
Joaquín Alonso Hernández se molestó con el árbitro asistente y le dijo "cagón" en repetidas ocasiones.
Emanuel Hernández había marcado el segundo gol del Olimpia, pero fue anulado por una mano dentro del área.
El árbitro fue al VAR para revisar la jugada y decidió anular el gol de Emanuel Hernández.
Momento en el que el árbitro revisó la jugada en el VAR. Anuló el gol por una mano de Jorge Benguché.
Jorge Benguché tuvo una clara oportunidad de marcar poco después, se metió al área y la mandó arriba del arco del Cartaginés.
El lamento de Jorge Benguché tras fallar una clara ocasión de gol frente al arco del Cartaginés.
El Cartaginés empató el partido 1-1 con gol de Joaquín Alonso Hernández y silenció el estadio Nacional Chelato Uclés.
El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, gritando con euforia el gol de Joaquín Alonso Hernández.
Cabizbajo: la cara de Eduardo Espinel tras el final del primer tiempo.
El portero del Cartaginés, Kevin Briceño, protagonizó otra mala salida que terminó en el gol del 2-1 del Olimpia.
Jorge Benguché se tiró de palomita para marcar el 2-1 del Olimpia contra el Cartaginés.
'El Toro' Benguché gritó a todo pulmón su gol que dio ventaja al Olimpia en el partido, empatando el global 2-2.
El delantero del Olimpia amplió sus números como el máximo goleador de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Kevin Briceño empujó a Jorge Benguché en una jugada de ataque del Olimpia y el delantero le recriminó su accionar.
En la última jugada del partido, Edrick Menjívar fue a buscar rematar al área rival, la defensa del Cartaginés despejó y Geancarlo Castro se fue en el contragolpe para marcar desde casi el centro del campo.
La celebración de los jugadores del Cartaginés tras el gol de Geancarlo Castro para la clasificación a la final de la Copa Centroamericana 2026.
Cartaginés sentenció al Olimpia con gol en el último minuto del tiempo de descuento. Geancarlo Castro le pegó casi desde el centro del campo con el arco vacío y celebró levantando el banderín de esquina con su camiseta.
La reacción de Eduardo Espinel tras el gol de Geancarlo Castro que confirmó la eliminación del Olimpia.
Rostros tristes de los jugadores del Olimpia tras el segundo gol del Cartaginés que confirmó su eliminación.
Bernald Alfaro y Leonardo Alfaro festejando la clasificación del Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026.
La pelea de Eduardo Espinel: el técnico del Olimpia se metió a la cancha y se encaró con el defensa costarricense Diego Mesén. El DT del Cartaginés también se metió en la bronca.
Tras el final del partido se armó una bronca con Eduardo Espinel, parte de su cuerpo técnico y miembros del Cartaginés.
Eduardo Espinel se encaró con jugadores del Cartaginés que hablaron antes del partido.
Algunos jugadores del Olimpia se calentaron con los del Cartaginés tras el final del partido.
Los jugadores del Cartaginés celebrando la clasificación a la final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
La tristeza de los jugadores del Olimpia tras la eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
Clinton Bennett se quedó a un costado del campo, recostado en una valla publicitaria tras la eliminación del Olimpia.