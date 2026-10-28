Fue campeón con el Barcelona, se hizo viral trabajando en una tienda y ahora revela su oscuro secreto

Recordado exjugaror del Barcelona rompió el silencio y realizó impactantes confesiones después de que se hiciera viral una fotografía suya trabajando en una tienda de artículos deportivos.
La historia de Jérémy Mathieu demuestra que la vida de un futbolista no siempre es tan sencilla como parece desde fuera.
El exdefensa francés, quien defendió las camisetas del Valencia y el FC Barcelona, volvió a convertirse en noticia después de que se difundiera una fotografía suya trabajando en una tienda de artículos deportivos de Intersport.
Mathieu, campeón de Europa con el Barcelona en 2015 e internacional con la selección francesa, puso fin a su carrera en 2020, cuando militaba en el Sporting de Portugal. Una grave lesión de ligamento cruzado cambió sus planes de manera repentina y lo obligó a despedirse de los terrenos de juego antes de lo que tenía previsto.
“Sufrí una depresión, no hay que ocultarlo”, confesó Mathieu al recordar una de las etapas más oscuras de su vida. Sus palabras reflejan una realidad que muchos deportistas experimentan en silencio: el impacto emocional que puede provocar el final de una carrera que durante años ha sido el centro de su identidad, sus rutinas y sus objetivos personales.
La retirada de Mathieu no llegó como una decisión planificada después de una larga reflexión. A sus 36 años, el defensor todavía tenía la intención de continuar jugando al máximo nivel durante un par de temporadas más. Sin embargo, la lesión sufrida en Portugal terminó alterando por completo su futuro profesional.
“Pensaba todavía jugar dos años, así que mentalmente me costó aceptar la situación”, reconoció el francés, quien tuvo que afrontar no solamente las consecuencias físicas de la lesión, sino también el golpe emocional de abandonar una profesión a la que había dedicado gran parte de su vida.
“Estuve en un momento muy oscuro durante cuatro años. Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a superarlo. Ya no sabía qué hacer. Estaba completamente perdido”, relató.
Aquella etapa estuvo marcada por el aislamiento y la falta de motivación. El fútbol, que había sido su pasión y su profesión desde muy joven, dejó de despertar su interés. Lo que para millones de aficionados representa un espectáculo capaz de generar emociones cada semana, para Mathieu se convirtió en algo que ya ni siquiera conseguía mantener su atención.
“Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa 24 horas al día. Salía de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el móvil”, explicó.
Su desconexión llegó a tal punto que perdió incluso el interés por seguir los partidos de fútbol. Si un encuentro terminaba empatado, cambiaba de canal, sin importar qué equipos estuvieran jugando. Era una señal de cuánto había cambiado su relación con el deporte que había marcado su carrera.
“Ya ni siquiera me interesaba el fútbol. Veía un partido y, si terminaba en empate, cambiaba de canal. Daba vueltas en círculos: me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba”, recordó.
Al ser preguntado sobre si había recurrido a ayuda psicológica durante aquellos años, el francés explicó que no lo hizo y que intentó superar aquella etapa junto a sus seres queridos. “No, y no me arrepiento. Intenté salir adelante con mi mujer y mis hijos. Al final funcionó”, afirmó.
El punto de inflexión llegó cuando Mathieu encontró una oportunidad laboral en una tienda de Intersport, una cadena especializada en artículos deportivos. Su incorporación al establecimiento no respondió a una necesidad económica, según explicó, sino al deseo de recuperar la interacción social y encontrar una rutina que le permitiera salir de casa.
“Empecé hace dos años. Fue entonces cuando tuve el punto de inflexión que me permitió salir de ese periodo difícil. Este trabajo me ayudó a recuperar fuerzas, reconstruir mi vida social y, en definitiva, volver a vivir”, aseguró.
El exdefensa no ocultó su malestar ante esas interpretaciones. Considera que muchas personas juzgaron su situación sin conocer las circunstancias personales que había atravesado después de retirarse. “No, no lo entiendo. Es una tontería. La mayoría de esta gente está detrás de sus ordenadores. No conocen mi vida ni lo que he pasado. Solo ven el dinero, nunca el lado humano. Muchos escribieron que estaba arruinado y que no había invertido”, lamentó.
Su testimonio también recuerda que detrás de un futbolista reconocido existe una persona que puede atravesar momentos difíciles, perder la motivación y necesitar tiempo para encontrar un nuevo camino. Para el exdefensa francés, recuperar la vida social, contar con el apoyo de su familia y encontrar una actividad fuera del fútbol fueron pasos fundamentales para superar una etapa que él mismo describe como uno de los periodos más oscuros de su vida.