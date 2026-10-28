Fue campeón con el Barcelona, se hizo viral trabajando en una tienda y ahora revela su oscuro secreto

El exdefensa no ocultó su malestar ante esas interpretaciones. Considera que muchas personas juzgaron su situación sin conocer las circunstancias personales que había atravesado después de retirarse. “No, no lo entiendo. Es una tontería. La mayoría de esta gente está detrás de sus ordenadores. No conocen mi vida ni lo que he pasado. Solo ven el dinero, nunca el lado humano. Muchos escribieron que estaba arruinado y que no había invertido”, lamentó.