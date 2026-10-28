Dan de baja a policía Victoria Irías por hacer videos de TikTok con uniforme

La Secretaría de Seguridad canceló por despido, sin responsabilidad para el Estado de Honduras, a la agente policial Yohana Victoria Irías Cruz, mediante la Resolución SEDS-No. 2325-2026, notificada el lunes 26 de octubre en Juticalpa, Olancho.
La medida ha generado comentarios por su actividad en TikTok, aunque no se ha confirmado que sus publicaciones sean la causa directa de la decisión.
La resolución establece la separación de Irías de la institución policial. Tras ser notificada, la agente quedó con un plazo de 10 días para interponer un recurso de reposición, mecanismo mediante el cual puede solicitar que la decisión sea revisada.
Como parte del procedimiento, la funcionaria entregó su equipo policial en la bodega de armas de la unidad a la que estaba asignada.
El caso ha llamado la atención debido a que Irías también es conocida por su presencia en redes sociales, donde publicaba videos que acumulaban miles de reproducciones. Su contenido la convirtió en una figura reconocida entre algunos usuarios y provocó opiniones divididas.
Entre los señalamientos relacionados con su actividad digital figura la grabación de videos para TikTok con el uniforme policial y dentro de la posta donde estaba asignada. Según las versiones difundidas sobre el caso, algunas de estas grabaciones se habrían realizado durante la jornada laboral.
Sin embargo, la información disponible no permite establecer que esos videos constituyan la causa específica del despido. Aunque la medida se ha vinculado públicamente con su actividad en redes sociales, la resolución citada no incluye en los datos proporcionados el detalle de las faltas que habrían motivado la decisión.
Las publicaciones de Irías habían generado distintas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales. Mientras algunas personas respaldaron la separación y señalaron la importancia de respetar las normas de conducta de la Policía Nacional, otras cuestionaron la medida y consideraron que podría ser excesiva.
El debate también se extendió a los criterios disciplinarios aplicados a los miembros de la institución policial y al uso de las redes sociales cuando los agentes visten el uniforme o se encuentran en instalaciones oficiales.
Tras conocerse la situación, Victoria Irías reaccionó mediante un video publicado en sus redes sociales. En su mensaje no confirmó ni negó directamente los rumores relacionados con su salida de la Policía, pero aseguró que se encontraba tranquila y agradeció a quienes le habían expresado su respaldo.
“Así es como piensa la gente que estoy en este momento, llorando, triste, derrumbada, derrotada. Pero es que Victoria es Victoria; es que yo ya soy yo, yo ya soy lo que soy”, expresó al referirse a la manera en que, según dijo, algunas personas imaginaban que estaba afrontando la situación.
La agente también sostuvo que prefiere esperar a que el tiempo permita aclarar lo ocurrido. “Yo siempre he dicho que la mejor respuesta es la respuesta del tiempo”, manifestó en el video, en el que insistió en que no acostumbra a aclarar asuntos que considera personales.
En otra parte de su mensaje, Irías afirmó que, cuando habla sobre una situación o señala a alguien, procura hacerlo con argumentos y pruebas. “Yo, cuando hablo, hablo con argumentos, con pruebas, si es que estoy acusando a alguien”, dijo, sin ofrecer en las declaraciones citadas detalles adicionales sobre la resolución de la Secretaría de Seguridad.
La hondureña agradeció además a las personas que se comunicaron con ella para preguntarle si eran ciertos los comentarios que circulaban. Según explicó, a quienes considera personas leales les ha contado lo que ocurrió, aunque no reveló públicamente en el video el contenido de esas conversaciones.
Irías también expresó agradecimiento a quienes consumen sus publicaciones y, según dijo, comprenden sus intenciones.
Aseguró que siente el respaldo de muchas personas y cuestionó la difusión de versiones que, a su juicio, pueden ser inventadas o sacadas de contexto.
Por ahora, no se han detallado otros elementos del expediente administrativo que permitan precisar cuáles fueron las faltas atribuidas a Irías ni si la publicación de videos en TikTok fue considerada formalmente dentro del procedimiento.