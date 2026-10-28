Olimpia- Cartaginés: bellas bebés, madre enamora, policía e histórico mundialista sorprenden

La energía de los seguidores olimpistas se apoderó de la previa. Entre abrazos, fotografías, gritos de apoyo y muestras de confianza, los aficionados dejaron claro que llegaron con la ilusión de ver a su equipo remontar el marcador adverso de la ida y continuar en la lucha por el título internacional. Para los seguidores del León, la noche representaba mucho más que un partido: era una oportunidad para demostrar nuevamente la grandeza de su institución en el fútbol centroamericano.