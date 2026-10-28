Olimpia- Cartaginés: bellas bebés, madre enamora, policía e histórico mundialista sorprenden

La afición de Olimpia se hizo presente en gran número para alentar al Rey de Copas en el decisivo enfrentamiento ante Cartaginés de Costa Rica.
La barra de Olimpia se instaló a inmediaciones del Estadio Nacional para la respectiva caminata previo al choque entre Olimpia-Cartaginés.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue la Ultra Fiel, la barra organizada del conjunto albo, que volvió a demostrar su pasión y compromiso con el equipo hondureño. Sus integrantes se hicieron sentir con sus tradicionales cánticos, saltos y banderas, creando un ambiente espectacular en los alrededores del escenario deportivo y alentando a los jugadores antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.
¡Rugeeeeeeeeeeeeee el León! Las máscaras de los aficionados del Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
La energía de los seguidores olimpistas se apoderó de la previa. Entre abrazos, fotografías, gritos de apoyo y muestras de confianza, los aficionados dejaron claro que llegaron con la ilusión de ver a su equipo remontar el marcador adverso de la ida y continuar en la lucha por el título internacional. Para los seguidores del León, la noche representaba mucho más que un partido: era una oportunidad para demostrar nuevamente la grandeza de su institución en el fútbol centroamericano.
La barra del Olimpia montó una fiesta en los alrededores del estadio Nacional.
Un autobús que se encontraba mal estacionado fue retirado por agentes de la Policía, en una acción orientada a mantener el orden vial y evitar inconvenientes en la circulación vehicular. El procedimiento llamó la atención de las personas que se encontraban en el lugar, mientras las autoridades intervenían para despejar el espacio ocupado por la unidad de transporte.
Pero la fiesta no solamente estuvo marcada por los cánticos y el colorido de la Ultra Fiel. Las bellas aficionadas de Olimpia también se robaron las miradas durante la previa del encuentro, luciendo con orgullo los colores del equipo más laureado del fútbol hondureño.
Linda rubia del Olimpia enamoró en el sector de silla del estadio Nacional.
Dos aficionadas del Olimpia posando para el lente de Diario LA PRENSA.
Pareja de olimpistas en el sector de populares.
No sabemos lo que se estaban mostrando en el celular, pero ellas cautivaron en el sector de silla.
Beso de aficionado a su chica.
Linda madre olimpistas junto a su pequeño al que ya le inculca ese sentimiento.
Una linda bebé con la camiseta del Olimpia.
Linda madre de familia con su bebé en el sector de silla.
Sorpresa: El histórico mundialista Wilson Palacios llegó a presenciar a su amado Olimpia.