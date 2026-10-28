Colocan a campeón del mundo como primer fichaje del Real Madrid la próxima temporada

Real Madrid no se duerme y ya piensa en reforzar su plantilla para la próxima temporada. Mourinho le ha pedido al club merengue el fichaje de un jugador argentino campeón del mundo y amigo de Messi.
El centro del campo continúa siendo una de las posiciones a reforzar para el Real Madrid de cara a la próxima temporada.
La lista de nombres vinculados al club merengue es extensa, pero algunos de ellos resuenan con más fuerza en el entorno madridista.
José Mourinho ya empezó a anotar nombres en su agenda de fichajes para reforzar un puesto que no ha sido bien cubierto tras las salidas de jugadores legendarios como Toni Kroos y Luka Modric.
Uno de esos nomnbre cuenta con el visto bueno de José Mourinho para reforzar el centro del campo del Real Madrid.
Desde Alemania informan que el Real Madrid está interesado en fichar a un futbolista campeón del mundo con Argentina en 2022 y finalista en el Mundial 2026. Es titular en el equipo de Lionel Scaloni.
Alexis Mac Allister es el futbolista que aparecen en el radar de José Mourinho para apuntalar la medular del Real Madrid, según informan desde Sky Sports Alemania.
El futbolista de 27 años del Liverpool finaliza su contrato con los reds en junio de 2028, situación que mantiene alerta al Real Madrid y otros conjuntos de la élite europea.
Campeón del mundo con Argentina en 2022, Alexis Mac Allister parece lejos de llegar a un acuerdo con el equipo de la Premier League a menos de dos años de la finalización de su vínculo contractual.
El pasado mes, antes del encuentro de Champions ante el Atlético de Madrid, el centrocampista reconoció que no había recibido noticias del Liverpool respecto a su renovación. El internacional argentino aseguró sentirse "muy triste" por este motivo, lo que activó la alarma de una posible salida del conjunto red.
El reciente cambio de rumbo del Liverpool bajo el mando de Andoni Iraola, sumado a sus últimas actuaciones; con doblete en la remontada en Champions ante el Villarreal, pueden dar un giro a esta situación. Tampoco han trascendido avances en los últimos días, por lo que Alexis Mac Allister continúa sin sentarse a negociar con el equipo inglés.
En este contexto surge el interés del Real Madrid en el centrocampista. De acuerdo con Sky Sports Alemania, Mac Allister está muy bien valorado entre la lista de posibles refuerzos en la posición. Además, el argentino es del gusto de José Mourinho y encaja en su sistema.
El Real Madrid cuenta con seis centrocampistas en rotación esta temporada. Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler y Eduardo Camavinga; además de un Thiago Pitarch sin minutos hasta la fecha.
Varios de ellos se han desempeñado en otras posiciones este curso. En especial, un Jude Bellingham ya establecido como ’10’ y Arda Güler, con minutos en banda derecha y en la mediapunta. A ellos se ha sumado recientemente Fede Valverde. Con el capitán merengue en el lateral diestro, las piezas han encajado para Mourinho.
La llegada de Alexis Mac Allister sumaría una pieza de nivel al centro del campo que, además, imprimiría de carácter competitivo y experiencia a un equipo que ya invirtió en estas fortalezas el pasado mercado con los fichajes de Marc Cucurella y Bernardo Silva.
Muchos medios y en las redes sociales se han hecho eco de la información de Sky Sports Alemania, que coloca al argentino como el primer fichaje que podría hacer el Real Madrid la próxima temporada.
Alexis Mac Allister es amigo de Lionel Messi y un fijo en el 11 titular de la Selección Argentina. ¿Podrá llegar al Real Madrid?