Colocan a campeón del mundo como primer fichaje del Real Madrid la próxima temporada

Varios de ellos se han desempeñado en otras posiciones este curso. En especial, un Jude Bellingham ya establecido como ’10’ y Arda Güler, con minutos en banda derecha y en la mediapunta. A ellos se ha sumado recientemente Fede Valverde. Con el capitán merengue en el lateral diestro, las piezas han encajado para Mourinho.