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Familias de la Villa Ernestina esperan protección tras daños por lluvias

Las lluvias afectaron unas 60 viviendas en Villa Ernestina, sector sureste de San Pedro Sula; diez presentan daños estructurales y requieren medidas de protección

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 12:09 -
  • Susan López
Familias de la Villa Ernestina esperan protección tras daños por lluvias

El deterioro del terreno junto al crique mantiene en riesgo de ceder a varias viviendas de la colonia Villa Ernestina, en San Pedro Sula, tras las fuertes lluvias registradas.

 Foto: Cortesía Copeco

San Pedro Sula. Unas 60 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua tras las fuertes lluvias registradas en las últimas 48 horas en la colonia Villa Ernestina, sector sureste de San Pedro Sula, donde diez casas presentan daños estructurales

Carlos Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que ocho de las viviendas afectadas presentan daños fuertes y dos tienen afectaciones leves.

Entre los problemas identificados figuran fisuras en los muros, deslizamientos en los patios y daños en las estructuras, situación que mantiene preocupados a los habitantes del sector.

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Durante una inspección en la colonia, se observó que algunas viviendas están construidas al borde del crique, sobre terrenos rellenados y sin obras de protección adecuadas para contener la erosión.

También se identificaron estructuras de contención improvisada con llantas y se observó que algunos árboles podrían contribuir a la inestabilidad del terreno debido a la pérdida de soporte de sus raíces.

Las familias afectadas esperan una solución para frenar la erosión del terreno junto al crique, por lo que esperan obras de protección para la ejecución.

Las familias afectadas esperan una solución para frenar la erosión del terreno junto al crique, por lo que esperan obras de protección para la ejecución.

 (Foto: Cortesía Copeco)

López explicó que los rellenos junto al cauce reducen el espacio disponible para la circulación del agua. Además, señaló que la acumulación de basura dificulta el flujo y contribuyó a las afectaciones registradas durante las lluvias.

“Las personas deberían dejar el paso libre de este crique”, recomendó el meteorólogo para Diario LA PRENSA, quien advirtió que las precipitaciones continuarían durante el resto de la semana y podrían provocar nuevas afectaciones.

Tras las solicitudes por parte de las familias afectadas y las evaluaciones que realizaron en la zona con ingenieros civiles, Copeco remitió un informe a la Unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de San Pedro Sula para que se determinen las medidas correspondientes.

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López explicó que la atención de este tipo de problemas puntuales corresponde a la alcaldía, por lo que Copeco no establece los plazos para ejecutar las acciones municipales.

La acumulación de basura en el crique de la colonia Villa Ernestina dificulta el paso del agua y agrava la vulnerabilidad de la zona, ya que los desechos pueden obstruir el cauce y favorecer desbordamientos de las viviendas cercanas.

La acumulación de basura en el crique de la colonia Villa Ernestina dificulta el paso del agua y agrava la vulnerabilidad de la zona, ya que los desechos pueden obstruir el cauce y favorecer desbordamientos de las viviendas cercanas.

 (Foto: Cortesía Copeco)

Añadió que la institución puede gestionar y coordinar acciones cuando las alcaldías no brindan una respuesta oportuna, como parte de sus funciones ante este tipo de emergencias.

Durante la inspección, dos residentes que acompañaron al equipo, uno de ellos directamente afectado, manifestaron que su principal necesidad es una obra de protección en la margen del crique.

Se consultó al área de comunicaciones si actualmente la municipalidad no cuenta con presupuesto para ejecutar esa obra necesaria para reducir los procesos erosivos y disminuir el riesgo de daños en las viviendas cercanas, pero no se obtuvo una respuesta oportuna.

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La falta de recursos mantiene pendiente una intervención para proteger el sector, mientras los habitantes enfrentan la preocupación por la estabilidad de sus terrenos y la continuidad de las lluvias.

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Susan López

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