¿Lloverá hoy? Conozca el pronóstico del clima en Honduras para este miércoles 21 de octubre

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 21 de octubre de 2026 prevalecerán las condiciones predominantemente secas sobre la mayor parte del territorio hondureño.

Sin embargo, Copeco detalló que durante las horas de la tarde se espera el ingreso de la brisa proveniente del océano Pacífico, sumado a la humedad proveniente del mar Caribe. Esta combinación de factores climáticos favorecerá la formación de lluvias débiles dispersas y chubascos aislados en las zonas montañosas del país.

Según los análisis meteorológicos de la institución, los acumulados más significativos de precipitación para este día se registrarán principalmente en los sectores de la región suroccidental y en áreas del centro del país.

Por otra parte, se reportó que el oleaje en ambas costas mantendrá parámetros normales para la navegación, estimándose una altura de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca.

Las autoridades climáticas destacaron que la salida del sol se registró a las 5:40 a.m. y su puesta se prevé para las 5:28 p.m., al tiempo que el ciclo astronómico se mantiene actualmente en la fase de cuarto creciente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, Copeco advierte a la población que se halla en zonas vulnerables que esté pendiente de los comunicados oficiales y que considere medidas necesarias ante posibles inundaciones o desbordamientos de ríos.