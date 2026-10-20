¡A sacar los abrigos! Zona norte espera el primer frente frío de la temporada

San Pedro Sula, Honduras. La zona norte de Honduras podría recibir el primer frente frío de la temporada durante el próximo fin de semana, un fenómeno que se adelantaría algunos días al período habitual y que podría generar lluvias copiosas y un leve descenso de las temperaturas. Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la región noroccidental, informó que durante esta semana continuarán las lluvias y los chubascos por las tardes y noches, debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos. El especialista explicó que las condiciones actuales están asociadas a una vaguada en los niveles medios de la atmósfera, que provoca abundante nubosidad y precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.

“Vamos a seguir teniendo lluvias y chubascos en la región norte. Eso incluye Cortés, Santa Bárbara, el departamento de Yoro y Atlántida, Copán y el norte de Comayagua”, manifestó López. El meteorólogo señaló que existe la posibilidad de que entre viernes, sábado y domingo se presente un fenómeno frío que marque un adelanto en el inicio de la temporada de frentes fríos en la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

López advirtió que, si la masa de aire frío logra desplazarse hacia Centroamérica, podría favorecer lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, condiciones que aumentarían el riesgo de inundaciones urbanas en las principales ciudades de la zona norte. Entre los municipios que podrían resultar afectados mencionó San Pedro Sula, El Progreso, Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y Omoa. Asimismo, señaló que las precipitaciones podrían ocasionar deslizamientos en las zonas altas. Ante este escenario, las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución del fenómeno para determinar su posible impacto en el territorio hondureño. “De momento se encuentra en vigilancia. Recordemos que lo estamos manteniendo en vigilancia y está como una probabilidad”, indicó el meteorólogo.