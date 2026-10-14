Copeco prevé cinco días de lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras. La zona norte de Honduras debe prepararse para cinco días de lluvias más continuas y de mayor intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para esta semana, a partir del miércoles 14 de octubre.
Alberto López, meteorólogo de Copeco, informó a LA PRENSA que las precipitaciones serían más fuertes en las regiones norte, occidente y suroccidente del país, donde las condiciones atmosféricas podrían generar afectaciones, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones.
Entre los departamentos que recibirían lluvias importantes figuran Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán.
El pronóstico contempla chubascos con intensa actividad eléctrica durante varios días, por lo que las autoridades mantienen la atención sobre las condiciones meteorológicas y los posibles efectos de las precipitaciones.
López explicó que las lluvias previstas para esta semana estarían asociadas a diferentes fenómenos atmosféricos. Para el miércoles 14 y jueves 15 de octubre se esperaba la influencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que favorecería las precipitaciones al final de la tarde y durante la noche.
Para el viernes 16, el ingreso de una onda tropical podría provocar lluvias fuertes y tormentas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional.
El sábado 17 continuarían las precipitaciones debido a los remanentes de ese fenómeno, mientras que para el domingo 18 se pronosticaba el ingreso de una nueva onda tropical, que podría generar lluvias importantes y posibles afectaciones en la zona norte.
San Pedro Sula y otros municipios del Valle de Sula mantienen especial atención ante los pronósticos de lluvias intensas, debido a los problemas de inundaciones urbanas que se registran cuando las precipitaciones se prolongan o alcanzan mayor intensidad.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones previstas podrían generar acumulados importantes de lluvia en varios departamentos. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los boletines oficiales y tomar precauciones ante las tormentas eléctricas y las posibles inundaciones.
El pronóstico corresponde a las condiciones previstas para cinco días a partir del 14 de octubre, por lo que la evolución de los fenómenos atmosféricos podría modificar la distribución y la intensidad de las precipitaciones.