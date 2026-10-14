Copeco prevé cinco días de lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras. La zona norte de Honduras debe prepararse para cinco días de lluvias más continuas y de mayor intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para esta semana, a partir del miércoles 14 de octubre. Alberto López, meteorólogo de Copeco, informó a LA PRENSA que las precipitaciones serían más fuertes en las regiones norte, occidente y suroccidente del país, donde las condiciones atmosféricas podrían generar afectaciones, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones. Entre los departamentos que recibirían lluvias importantes figuran Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán.

El pronóstico contempla chubascos con intensa actividad eléctrica durante varios días, por lo que las autoridades mantienen la atención sobre las condiciones meteorológicas y los posibles efectos de las precipitaciones. López explicó que las lluvias previstas para esta semana estarían asociadas a diferentes fenómenos atmosféricos. Para el miércoles 14 y jueves 15 de octubre se esperaba la influencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que favorecería las precipitaciones al final de la tarde y durante la noche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para el viernes 16, el ingreso de una onda tropical podría provocar lluvias fuertes y tormentas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional. El sábado 17 continuarían las precipitaciones debido a los remanentes de ese fenómeno, mientras que para el domingo 18 se pronosticaba el ingreso de una nueva onda tropical, que podría generar lluvias importantes y posibles afectaciones en la zona norte.