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Copeco prevé cinco días de lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

Se pronostican lluvias intensas en la zona norte de Honduras del 14 al 18 de octubre, con tormentas eléctricas y posibles afectaciones por ondas tropicales

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 13:51 -
  • Laura Amaya
Copeco prevé cinco días de lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

Prepárese para sacar sombrillas y abrigos: la temporada de lluvias continúa y se prevé el ingreso de frentes fríos que podrían influir en las condiciones climáticas del país.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. La zona norte de Honduras debe prepararse para cinco días de lluvias más continuas y de mayor intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para esta semana, a partir del miércoles 14 de octubre.

Alberto López, meteorólogo de Copeco, informó a LA PRENSA que las precipitaciones serían más fuertes en las regiones norte, occidente y suroccidente del país, donde las condiciones atmosféricas podrían generar afectaciones, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones.

Entre los departamentos que recibirían lluvias importantes figuran Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán.

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El pronóstico contempla chubascos con intensa actividad eléctrica durante varios días, por lo que las autoridades mantienen la atención sobre las condiciones meteorológicas y los posibles efectos de las precipitaciones.

López explicó que las lluvias previstas para esta semana estarían asociadas a diferentes fenómenos atmosféricos. Para el miércoles 14 y jueves 15 de octubre se esperaba la influencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que favorecería las precipitaciones al final de la tarde y durante la noche.

Para el viernes 16, el ingreso de una onda tropical podría provocar lluvias fuertes y tormentas eléctricas en distintas regiones del territorio nacional.

El sábado 17 continuarían las precipitaciones debido a los remanentes de ese fenómeno, mientras que para el domingo 18 se pronosticaba el ingreso de una nueva onda tropical, que podría generar lluvias importantes y posibles afectaciones en la zona norte.

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San Pedro Sula y otros municipios del Valle de Sula mantienen especial atención ante los pronósticos de lluvias intensas, debido a los problemas de inundaciones urbanas que se registran cuando las precipitaciones se prolongan o alcanzan mayor intensidad.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones previstas podrían generar acumulados importantes de lluvia en varios departamentos. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los boletines oficiales y tomar precauciones ante las tormentas eléctricas y las posibles inundaciones.

El pronóstico corresponde a las condiciones previstas para cinco días a partir del 14 de octubre, por lo que la evolución de los fenómenos atmosféricos podría modificar la distribución y la intensidad de las precipitaciones.

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Redacción web
Laura Amaya

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