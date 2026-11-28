Concluyó la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dejando definidos a los dos equipos que acceden de manera directa a las semifinales, así como las llaves de repesca que completarán la fiesta grande del fútbol hondureño.
El Club Deportivo Marathón se unió al Olimpia y se aseguró su boleto directo a las semifinales del campeonato tras vencer por 3-1 al Génesis en el estadio Francisco Morazán. El Monstruo Verde llegó a 34 puntos y desplazó a Motagua y Real España, que deberán jugar el repechaje.
Olimpia, líder del certamen con 38 unidades, llegaba a la última jornada con su clasificación en el bolsillo. El Viejo León cumplió en el Nacional Chelato Uclés con un triunfo 2-0 contra el Estrella Roja, que también estará en los playoffs.
Tanto Olimpia como Marathón descansarán durante la próxima jornada mientras esperan a sus rivales, obteniendo además la ventaja deportiva de cerrar sus respectivas llaves en condición de local.
Así se jugará el repechaje de Liga Nacional
Por su parte, los equipos ubicados entre el tercer y sexto puesto disputarán la fase de repechaje en series de ida y vuelta para definir a los otros dos invitados a la antesala de la gran final.
Motagua, actual campeón de la Liga Nacional, cayó al repechaje tras perder 2-1 contra los Potros del Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y deberá jugar contra los Lobos de la UPNFM que lograron clasificar tras vencer 1-0 al Juticalpa FC con un gol de penal de Omar Elvir.
En la otra llave estará el Real España que también cerró la fase regular con una dolorosa derrota 3-2 frente al CD Choloma en el estadio Rubén Derás. Los aurinegros se las verán contra el Estrella Roja.
Motagua vs. UPNFM: El conjunto azul profundo se medirá ante la escuadra universitaria en una serie donde el Ciclón buscará hacer valer su jerarquía frente a unos Lobos que llegan motivados tras meterse en la zona de clasificación.
Real España vs. Estrella Roja: La Máquina aurinegra enfrentará al equipo ascendido a Primera División, en un duelo inédito en esta instancia donde los sampedranos intentarán imponer su experiencia ante la revelación del campeonato.
La fecha que se jugarían los repechajes
Los ganadores de ambas llaves avanzarán a las semifinales, donde se cruzarán con Olimpia y Marathón según su ubicación en la tabla acumulada de la primera fase.
Aunque la Liga Nacional todavía debe confirmar oficialmente el calendario, los encuentros de ida se disputarían entre el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta estarían programados para el sábado 5 y domingo 6 del mismo mes.