Concluyó la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dejando definidos a los dos equipos que acceden de manera directa a las semifinales, así como las llaves de repesca que completarán la fiesta grande del fútbol hondureño.

El Club Deportivo Marathón se unió al Olimpia y se aseguró su boleto directo a las semifinales del campeonato tras vencer por 3-1 al Génesis en el estadio Francisco Morazán. El Monstruo Verde llegó a 34 puntos y desplazó a Motagua y Real España, que deberán jugar el repechaje.

Olimpia, líder del certamen con 38 unidades, llegaba a la última jornada con su clasificación en el bolsillo. El Viejo León cumplió en el Nacional Chelato Uclés con un triunfo 2-0 contra el Estrella Roja, que también estará en los playoffs.

Tanto Olimpia como Marathón descansarán durante la próxima jornada mientras esperan a sus rivales, obteniendo además la ventaja deportiva de cerrar sus respectivas llaves en condición de local.