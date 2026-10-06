"La improvisación ya está pasando factura en SPS": coinciden ingenieros civiles

San Pedro Sula, Honduras. Santos Novoa (de 62 años) rebusca entre los promontorios de basura pedazos de su máquina de soldar y algunas de las pertenencias que el agua le llevó. Tenía su taller a la orilla del canal de la calle 10, en el barrio Cabañas, sector sureste de San Pedro Sula. El agua rebalsó el puente con la lluvia del viernes 2 de octubre y arrastró a su paso desechos de todo tipo que se represaron en la infraestructura. La acumulación terminó por desbordarse y arrasó con lo que había en el taller y en las viviendas cercanas. “Nunca habíamos pasado algo así, perdimos todo y tratamos de limpiar el quinel talvez en medio de esos montones de basura encontramos pedazos de la máquina y el equipo con el que trabajaba”, dice don Santos con mucha tristeza. Han pasado más de 72 horas y el canal sigue lleno de basura. Hasta el lugar llegó personal municipal y de Copeco, que realizaba trabajos para atender la emergencia.

Al igual que en muchas zonas de la ciudad que antes no se inundaban, los vecinos de distintos sectores atravesaron dificultades y resultaron afectados por el agua. Además de perder pertenencias, ahora viven con la incertidumbre de que la historia pueda repetirse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al recorrer los canales, quineles, cajas puente y otras infraestructuras recién inauguradas y otras antiguas, queda claro que hace falta mantenimiento y limpieza permanente en estos lugares para evitar desastres como el ocurrido, sobre todo en sitios donde antes no se registraban inundaciones. Según el informe de la Municipalidad de San Pedro Sula, se realizan labores de despeje y limpieza, retiro de árboles caídos, achique de agua en las viviendas y levantamiento de informes para apoyar a las familias de Valle de Sula I y II, Jerusalén, Cabañas, Pastor Zelaya, Montefresco Este y San José V. Todas en la parte baja de la ciudad.

Vecinos cuestionan obras y mantenimiento

Varios pobladores han realizado protestas porque consideran que algunas obras, por su diseño, ocasionaron el problema pues no se habían inundado ni tan siquiera para Eta y Iota. “Entendemos que también es el problema de la basura pero, si fuera así se hubieran inundado en la 27 y la 20 calles porque también hay puentes”, dice Marta Morales, quien vive en la 31 calle de Cabañas. “Vemos que el problema se dio en los lugares en donde han construido esas cajas puente recientemente y es que una municipalidad responsable hubiera dado una conferencia para explicar que es lo que ocurre y quien se ha encargado de diseñar esas obras que para rematar las hacen y ni mantenimiento les dan”, dice la vecina. La preocupación es mayor debido a que Copeco decretó nuevamente alerta verde para San Pedro Sula. Los pobladores también consideran un descuido que la máxima autoridad de la ciudad se encuentre fuera de la ciudad cuando hay una emergencia que atender y una alerta verde. Sin embargo, Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó en entrevista con LA PRENSA que ninguna caja puente falló. En el caso de la 20 calle, indicó que la basura obstruyó el paso del agua en el quinel y que el muro oeste se socavó, pero aseguró que la infraestructura de la caja puente está en buenas condiciones. Beltrán indicó que, en las colonias Valle de Sula, donde los vecinos se han pronunciado, el problema se originó porque se soterró el cauce del quinel y la tormenta fue tan fuerte que aumentó considerablemente el caudal, sumado a la cantidad de basura. Los equipos municipales han procedido a reparar los daños. Beltrán no informó quién realizó los diseños de las obras, pero atribuyó el problema a la cantidad de basura y al volumen de agua que cayó sobre la ciudad el pasado viernes.

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, capítulo norte (Chico, capítulo norte), ya había advertido sobre la situación a la Municipalidad en una carta enviada al alcalde Roberto Contreras en junio de este año. La Chico recomienda, a corto plazo, un programa masivo, preventivo y permanente de limpieza y dragado de quebradas, canales, tragantes, quiebrapatas, cunetas y alcantarillas, con prioridad para las zonas donde históricamente se producen inundaciones. También recomienda levantar y publicar un inventario de puntos críticos de inundación, con una priorización técnica que permita intervenir de inmediato los sectores de mayor impacto económico, vial y social. A la organización le preocupa que los puntos críticos, en vez de reducirse, estén aumentando, pues hay zonas donde antes no se registraban inundaciones y que ahora resultan anegadas. La Chico recomienda además ejecutar obras menores de rápida implementación, como la ampliación o construcción de tragantes, rejillas, pasos de agua, cunetas, cajas de registro y pequeños colectores pluviales en zonas donde el agua se acumula de manera recurrente. César García, presidente de la Chico, capítulo norte, señala que no contar con un plan maestro de drenaje pluvial mantiene vulnerable a la ciudad. A largo plazo, la Chico considera indispensable que San Pedro Sula cuente con un plan maestro de drenaje pluvial urbano que incluya modelación hidrológica e hidráulica, un inventario completo del sistema existente, mapas de riesgo, identificación de cuencas urbanas, priorización de obras y un plan de inversión por etapas. Además, plantea evaluar técnicamente la construcción de un canal interceptor en la parte alta de la ciudad, con el objetivo de captar parte del agua que baja de El Merendón antes de que ingrese con fuerza a la zona urbana. "La improvisación ya está pasando factura en San Pedro Sula, venimos advirtiendo que no basta con reaccionar cuando llueve; la ciudad necesita planificación, un Plan Maestro de Drenaje Pluvial, prioridades claras, presupuesto y ejecución. "Después de cinco años de administración, no podemos seguir atendiendo como emergencia lo que debe resolverse con planificación", dijo García.

Ingenieros coinciden en que urge planificación

Los expertos en ingeniería de la ciudad coinciden en que San Pedro Sula necesita un plan pluvial. Roberto Zablah, ingeniero civil y quien lidera varios proyectos en San Pedro Sula, dice que lo ocurrido con las lluvias es una manifestación clara de la ausencia total de un verdadero sistema pluvial y que esa situación hace a la ciudad altamente vulnerable.

"La fuerte lluvia sobrepasó más de 120 milímetros esa precipitación, claro, desbordó las mismas capacidades que tiene la ciudad. Esto debe llamar a la reflexión, no solamente a las autoridades locales, sino que también a todos los involucrados para invertir efectivamente en estas obras que son subterráneas". Zablah indicó que muchas veces no les interesa invertir en obras que quedan ocultas porque siempre quieren invertir en proyectos que se puedan presentar presenciar pero, es necesario invertir en un sistema pluvial para que la ciudad no se vuelva altamente vulnerable, y esto va a ir empeorando si no hacemos estas inversiones. El sistema pluvial fue diseñado para una ciudad que ha crecido casi cuatro veces y no podemos desconocer que hay falta de cultura en cuanto al manejo de la basura.

Es indispensable analizar los registros pluviométricos

​​​​​​El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en la zona norte también fijó su posición en torno a lo ocurrido en la ciudad. “Ante las recientes inundaciones registradas en San Pedro Sula, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras considera prioritario que el análisis de estos eventos se realice desde una perspectiva estrictamente técnica, integral y basada en información verificable”, dice el comunicado. El Colegio de Ingenieros Civiles especifica que los datos preliminares disponibles reflejan un evento de precipitación de importancia, con informes cercanos a los 80 milímetros acumulados en aproximadamente 90 minutos en el sector de El Merendón, lo que representa una intensidad media del orden de 53 mm/h. Sin embargo, para determinar técnicamente la excepcionalidad del evento es indispensable analizar los registros pluviométricos oficiales, las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) y establecer el período de retorno correspondiente. Alejandro Puerto, fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles, dice que las inundaciones urbanas no deben analizarse únicamente en función de cuánto llueve, porque en ellas intervienen la transformación y urbanización de las cuencas, el incremento de superficies impermeables, la capacidad de colectores y canales. También las obstrucciones, las modificaciones realizadas a los cauces, las condiciones de descarga y, principalmente, la planificación territorial de la ciudad.

Puerto indicó que, en relación con los señalamientos públicos sobre obras recientemente construidas y su posible incidencia en determinados sectores, el Colegio considera que no es técnicamente responsable de establecer relaciones de causa y efecto sin realizar previamente los estudios hidrológicos e hidráulicos correspondientes. “Cualquier infraestructura que atraviese, modifique o confine un cauce debe evaluarse considerando su sección hidráulica, capacidad de conducción, niveles aguas arriba y aguas abajo, posibles efectos de remanso y su comportamiento frente a diferentes períodos de retorno”, dice el Colegio de Ingenieros Civiles. El hecho de que algunos sectores hayan experimentado condiciones de inundación distintas a las observadas históricamente merecen atención especial y debe ser investigado técnicamente, aseguran en el comunicado. Para el Colegio de Ingenieros Civiles, San Pedro Sula necesita avanzar hacia un Plan Maestro de Drenaje Pluvial, sustentado en estudios hidrológicos e hidráulicos actualizados, modelación de las principales cuencas y subcuencas, levantamiento y diagnóstico de colectores, canales y estructuras existentes, identificación de puntos críticos y definición de obras priorizadas con criterios técnicos. Los ingenieros civiles mencionan que resulta fundamental considerar integralmente las cuencas que descienden desde El Merendón. “El agua no reconoce límites administrativos ni calles: sigue la topografía y las condiciones hidráulicas de la cuenca por ello las soluciones no pueden limitarse a resolver puntos aislados donde aparece la inundación; deben estudiar desde dónde se genera la escorrentía, cómo se concentra, por dónde se conduce y dónde finalmente descarga”.