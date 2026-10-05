Ministra de Educación pide a padres estar atentos a sus hijos ante la violencia escolar

San Pedro Sula, Honduras. Ante la preocupación por la violencia en los centros educativos, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen las actividades de sus hijos, conozcan sus amistades y estén pendientes de su comportamiento. La funcionaria informó que la Secretaría de Educación trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad para atender esta problemática. Como parte de las acciones, agentes de seguridad ya realizan labores en algunos centros educativos.

Argueta también destacó el desarrollo de las escuelas para padres, mediante las cuales se busca fortalecer la participación de las familias en la formación de los estudiantes y fomentar la educación en valores desde el hogar. "Tenemos que estar pendientes como padres de familia, dónde están nuestros hijos, con quién están y a dónde van", expresó la ministra, quien señaló que los padres deben conocer también a las familias de los compañeros con quienes sus hijos comparten tiempo.

