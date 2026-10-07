Aguas negras y lodo afectan a vecinos de la colonia Monte Fresco Oeste en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Entre aguas negras, lodo y malos olores permanecen los vecinos de la 31 y 32 calle, entre la 14 avenida y sectores aledaños de Monte Fresco Oeste, en San Pedro Sula, donde la acumulación de aguas afecta a viviendas, comercios, talleres y centros educativos. Los pobladores aseguran que el problema se mantiene desde hace varios meses y que ya han solicitado la intervención de las autoridades. Señalan que, mientras no se atienda el sistema de canales cercano, las aguas continúan acumulándose en la zona.

El problema se agrava cuando las aguas bajan o se secan, ya que dejan grandes cantidades de lodo y malos olores. Además, los vecinos advierten sobre la proliferación de mosquitos y zancudos, debido a las condiciones insalubres que permanecen en las calles.

De acuerdo con los pobladores, entre los cauces que influyen en la acumulación de agua se encuentran los criques de Chotepe y Sunseri, por lo que consideran necesaria una intervención que permita mejorar el drenaje y evitar que el problema continúe durante las lluvias.

Copeco reporta 382 familias afectadas

Alberto López, portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó a LA PRENSA que continúan las evaluaciones en diferentes sectores de San Pedro Sula para determinar el número de familias afectadas por las lluvias registradas durante el fin de semana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Hasta el momento, el más actualizado tenemos 382 familias que han sido afectadas por las lluvias del fin de semana”, explicó López. Según el funcionario, las familias afectadas corresponden a 13 barrios y colonias del sector sureste de San Pedro Sula. Entre las zonas que presentan mayores afectaciones mencionó Cabañas, a la altura del segundo anillo, Valle de Sula 1 y 2, La Jerusalén y sectores de El Progreso y Majoncho Sosa.

López confirmó además que Monte Fresco Oeste se incorporó al registro de sectores afectados y que también comenzarán a levantar información sobre las condiciones de las familias de la Villa Olímpica.

Preparan asistencia humanitaria

El portavoz de Copeco explicó que la información recopilada permitirá determinar el tipo de asistencia humanitaria que recibirá cada familia, de acuerdo con su composición y necesidades. La ayuda puede incluir insumos dirigidos a bebés, niños y adultos, por lo que las autoridades continúan levantando información en los sectores afectados. Mientras tanto, Copeco recomendó a los pobladores realizar acciones de prevención en sus viviendas y comunidades, como limpiar cunetas, asegurar techos y retirar basura de canales y quineles.

López señaló que la acumulación de basura es uno de los factores que contribuye a las inundaciones y pidió a los vecinos no esperar únicamente la intervención de las autoridades para ejecutar labores de limpieza en sus comunidades.