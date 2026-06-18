Habitantes de Montefresco Este exigen solución a inundaciones en sus calles

San Pedro Sula

Los residentes de la colonia Montefresco Este, ubicada en la 32 calle y 14 avenida de San Pedro Sula, denunciaron nuevamente los constantes problemas de inundación que afectan el sector cada vez que se registran lluvias, situación que mantiene varias calles intransitables y perjudica las actividades diarias de la comunidad. De acuerdo con los vecinos, durante cada temporada lluviosa el agua se acumula en las vías, impidiendo el paso de vehículos y peatones, lo que afecta la movilidad y la calidad de vida de las familias que residen en la zona.

Entre los sectores más afectados se encuentra una calle aledaña a la Escuela e Instituto Royal Academy, donde las inundaciones dificultan el acceso de estudiantes, docentes y padres de familia.

César López, director del centro educativo, informó que el agua permanece estancada en la vía durante varios días e incluso alcanza niveles que imposibilitan el tránsito normal. Debido a esta situación, en algunas ocasiones las clases presenciales deben suspenderse y trasladarse a la modalidad virtual para evitar poner en riesgo a la comunidad estudiantil. La lluvia del miércoles por la noche inundó varias de las calles de referida colonia y permanecen anegadas desde entonces, ya que el quinel se mantiene lleno de agua y evita la salida al colector de la 33 calle.

“Tenemos una población de más de 619 estudiantes que se ve afectada cada vez que ocurren estas inundaciones. El problema se origina en el quinel ubicado entre la 31 y la 33 calle, y son aproximadamente cinco cuadras las que terminan inundadas. La situación no solo afecta a la escuela, sino también a los negocios de la zona, la iglesia y a todos los vecinos que deben transitar por el sector”, manifestó César, director del centro educativo. Los afectados señalaron que el problema persiste desde hace varios años y que, pese a las denuncias realizadas, aún no se ejecutan obras que permitan una solución definitiva.

Asimismo, manifestaron que las inundaciones representan un riesgo no solo para los estudiantes y residentes, sino también para conductores y peatones que circulan por el sector durante las precipitaciones.

José Suazo, padre de familia y residente de la zona, explicó que los problemas no terminan cuando baja el nivel del agua. Según relató, una vez que las calles logran secarse queda una capa de lodo que genera malos olores y dificulta el tránsito de peatones y vehículos. Además, señaló que la corriente arrastra basura y, en ocasiones, animales muertos, lo que provoca focos de contaminación y aumenta la preocupación entre los habitantes del sector. Ante esta problemática, los vecinos y autoridades educativas hicieron un llamado al alcalde de San Pedro Sula y a las autoridades municipales para que realicen una inspección técnica y desarrollen proyectos de drenaje pluvial que ayuden a resolver la situación.