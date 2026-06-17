Copeco pronostica lluvias para San Pedro Sula este jueves y viernes

San Pedro Sula

Las condiciones atmosféricas inestables continuarán predominando en el Valle de Sula durante los próximos días debido a la combinación de altas temperaturas, humedad disponible en la atmósfera y el ingreso de una onda tropical previsto para finales de semana, informaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Carlos Alberto López, meteorólogo de Copeco en la zona norte, informó a LA PRENSA que por instrucciones del ministro Reynaldo Sánchez se mantiene un monitoreo permanente las 24 horas ante el desarrollo de nubosidad asociada al calentamiento diurno y los procesos de convección que favorecen la formación de lluvias y tormentas.

Según el pronóstico, durante las tardes se espera el desarrollo de nubes que podrían generar lluvias, chubascos y tormentas eléctricas aisladas en San Pedro Sula y otros municipios del Valle de Sula. Las precipitaciones comenzaría a desarrollarse a partir de la 1 de la tarde y podrían extenderse hasta horas de la noche, favorecidas por las elevadas temperaturas registradas en la región y la abundante humedad presente en el ambiente.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre San Pedro Sula, así como en diferentes sectores de Cortés y Yoro, donde estas condiciones podrían propiciar lluvias de intensidad variable y acumulados importantes en períodos cortos.

Copeco advirtió además sobre la posibilidad de actividad eléctrica aislada y acumulaciones de lluvia de entre 30 y 40 milímetros durante los próximos días, cantidades que podrían provocar anegamientos temporales en zonas vulnerables y sectores con problemas de drenaje.

López explicó que los sistemas de monitoreo permanecen activos para dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones atmosféricas y emitir las alertas correspondientes en caso de ser necesario. En San Pedro Sula, para el jueves y viernes se prevén lluvias acompañadas de mañanas parcialmente soleadas. Durante la tarde se espera un incremento gradual de la nubosidad debido al ingreso de humedad tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, condiciones que favorecerán la ocurrencia de precipitaciones y posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente en horas vespertinas y nocturnas

La combinación de estos factores con las altas temperaturas propias de la temporada favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, responsables de las lluvias y tormentas vespertinas que se han registrado en los últimos días. A este panorama se suma el ingreso de una onda tropical entre la noche del viernes y el sábado, fenómeno que podría incrementar considerablemente las precipitaciones sobre el norte del país.

Durante el fin de semana, las probabilidades de lluvias continuarán siendo elevadas sobre gran parte de la región norte, especialmente durante las tardes y noches.

Ante este escenario, Copeco recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y boletines meteorológicos actualizados, así como evitar cruzar ríos, quebradas y vados crecidos durante los episodios de lluvia.