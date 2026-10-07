Más de 3,200 policías refuerzan seguridad durante el Feriado Morazánico en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Más de 3,200 funcionarios policiales fueron destinados a labores preventivas durante el Feriado Morazánico, como parte del plan de seguridad implementado para proteger a los viajeros y reducir la incidencia delictiva durante el asueto. Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, explicó que los operativos se mantienen antes, durante y después del feriado, con especial atención en lugares donde se concentra una mayor cantidad de personas, como la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula.

En la terminal sampedrana, los agentes realizan operativos focalizados que incluyen la verificación de documentación de pasajeros y acciones para detectar personas con órdenes de captura pendientes, además de prevenir la portación ilegal de armas, robos y asaltos.

“Algunas de las actividades operativas es revisar a las personas su documentación, se les solicita para identificar si hay personas que tienen órdenes judiciales o de aprehensión pendientes, evitar de hecho que anden portando armas de forma ilegal, así mismo todo tipo de robos y asaltos y que de igual manera haya una mayor respuesta en algún tipo de emergencias”, explicó Valladares. El portavoz señaló que el despliegue también se extiende a los principales ejes carreteros y destinos turísticos de la zona norte del país, en coordinación con las instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Operativos en transporte público

Valladares informó que los operativos de seguridad también se mantienen en el transporte público, mediante abordajes y desabordajes en diferentes rutas que conectan San Pedro Sula con Choloma, el norte del departamento y otros sectores.

El objetivo, explicó, es mantener presencia policial en puntos de alta circulación y prevenir hechos delictivos durante los días de mayor movilización. La Policía también mantiene presencia en lugares turísticos, como playas y balnearios, debido a que durante estas fechas aumenta la cantidad de personas que se desplazan hacia esos sitios.

Policía pide no compartir ubicación en redes sociales

Además del despliegue policial, Valladares recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de prevención durante sus viajes, entre ellas evitar publicar en redes sociales información sobre sus planes, destinos o ubicaciones. El portavoz también hizo un llamado a los conductores para que revisen las condiciones de sus vehículos antes de emprender un viaje y eviten ingerir bebidas alcohólicas si van a conducir.