Semana Morazánica moverá a unos 500,000 hondureños y dejará L600 millones

La cifra contempla el gasto generado por los hondureños que se movilizarán hacia diferentes destinos turísticos durante el período de descanso.

El movimiento de viajeros durante el feriado podría generar una derrama económica cercana a los 600 millones de lempiras, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez.

Tegucigalpa, Honduras. Unos 500,000 hondureños se desplazarán por los principales ejes carreteros del país durante la Semana Morazánica, según las proyecciones de la Secretaría de Turismo divulgadas este lunes por el Gobierno.

Las autoridades esperan que el flujo de visitantes se concentre tanto en los destinos tradicionales como en otros lugares que han ganado interés entre los viajeros durante los últimos años.

Las playas y balnearios continúan entre las opciones más buscadas durante el feriado; sin embargo, el Gobierno señaló que una parte de los viajeros opta también por otros destinos turísticos.

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El desplazamiento de alrededor de medio millón de personas representa un impulso para actividades vinculadas al turismo, entre ellas hospedaje, alimentación, transporte, comercio y servicios recreativos.

La proyección de L600 millones de derrama económica coincide con estimaciones difundidas previamente por el sector turístico sobre el impacto que tendrá el feriado en la economía nacional.

El Gobierno destacó que la movilización de turistas se desarrolla en un contexto en el que también se han reforzado las medidas de seguridad en diferentes puntos del país.

Las autoridades de seguridad mantienen operativos en carreteras y zonas de mayor afluencia para atender el desplazamiento de viajeros durante la Semana Morazánica.

El objetivo de las autoridades es facilitar la circulación de los turistas y reducir los riesgos durante los días de mayor movimiento en las carreteras.

La Semana Morazánica se convierte así en uno de los períodos de mayor actividad turística interna, con cientos de miles de hondureños movilizándose hacia diferentes puntos del territorio nacional.