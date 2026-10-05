Conductores de pick-up deberán limitar a tres los pasajeros en la paila durante el feriado

Lenín Morel, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que, aunque estos vehículos no fueron diseñados para transportar personas en la paila, se recomienda limitar la cantidad de pasajeros debido a la situación económica de muchas familias.

La medida busca reducir el riesgo de lesiones y muertes en caso de accidentes de tránsito, debido a que las personas que viajan en la parte trasera de estos vehículos quedan expuestas y no cuentan con cinturones de seguridad ni otros elementos de protección.

Tegucigalpa, Honduras. Los conductores de vehículos tipo pick-up deberán limitar a un máximo de tres las personas que transporten en la paila durante el feriado Morazánico, que uinicia este miércoles 7 de octubre, como parte de los operativos de prevención y seguridad vial que ejecutará la Policía Nacional en las principales carreteras.

“Lo recomendable es tres, que no es lo correcto, pero sabemos que se mueven de un punto a otro, van familias, van amigos. Pero cada vez que hay una cantidad de personas, de dos, de tres, de quince personas, los más perjudicados son los que van en la paila”, consideró el director.

Morel Andino advirtió que los conductores que excedan esa cantidad de pasajeros serán sancionados durante los controles establecidos en las carreteras, debido al peligro que representa trasladar a varias personas en la parte posterior del vehículo.

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“Si hay exceso de pasajeros serán sancionados, ya que le pueden hasta decomisar (el vehiculo). Esa es la intención: que cuando hay un accidente, salvar vidas. Es lo recomendable, como le digo, tres personas por mucho”, manifestó el entrevistado.

La DNVT también recomendó a los conductores de pick-up circular a velocidades moderadas, principalmente durante los desplazamientos hacia destinos turísticos y lugares de origen, debido al incremento de vehículos que se espera durante el feriado.

Los operativos serán permanentes durante toda la semana y estarán distribuidos en puntos fijos, móviles e intermitentes, de acuerdo con las necesidades de cada carretera. La institución contará con 98 unidades de la Unidad de Patrulla de Carreteras.

“La intención es prevenir y disuadir para evitar accidentes de tránsito. Pero sí vamos a tener otras revisiones aleatorias donde vamos a parar los vehículos para verificar si han dejado permiso de conducir, si han dejado boleta de revisión”, explicó.