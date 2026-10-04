Boleta de revisión vehicular ya puede llevarse en formato digital en Honduras

Según las autoridades, el documento digital tiene la misma validez legal que la boleta física y puede ser presentado a nivel nacional durante las verificaciones correspondientes.

La nueva modalidad permite a los usuarios que cumplen con los requisitos llevar la boleta en su teléfono celular y presentarla ante las autoridades durante los controles vehiculares.

Tegucigalpa. Los conductores hondureños ya pueden registrar la Boleta de Revisión Vehicular en formato digital a través de la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), una opción que entra en vigencia este domingo 4 de octubre, coincidiendo con el inicio de la Semana Morazánica.

Para acceder a la nueva función, los usuarios de BIEN deben actualizar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo y posteriormente registrar la Boleta de Revisión Vehicular.

La actualización no requiere que quienes ya utilizan la billetera electrónica vuelvan a ingresar los documentos que habían registrado previamente, entre ellos el Documento Nacional de Identificación (DNI), licencia de conducir o carné de residencia.

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De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP), el parque vehicular de Honduras está compuesto actualmente por 3,879,255 vehículos, entre automóviles y motocicletas.

Del total, alrededor del 45% se encuentra solvente con el pago de la tasa vehicular, condición que permite a esos propietarios optar por la boleta de revisión en formato digital, según la información oficial.

La incorporación de este documento se produce durante uno de los períodos de mayor movilización por carretera del país, debido al inicio de la Semana Morazánica, cuando miles de hondureños se desplazan hacia distintos destinos turísticos y ciudades.

El uso de documentos digitales busca facilitar las verificaciones en los puntos de control, aunque los conductores deberán mantener sus documentos y registros vigentes para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

La Billetera Electrónica Nacional (BIEN) también permite almacenar otros documentos digitales, entre ellos el DNI, la licencia de conducir, el carné de residencia y el permiso de portación de armas.