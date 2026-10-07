Viajeros abarrotan la Gran Central Metropolitana de SPS por el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés. Desde las primeras horas de este miércoles, la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula registra una alta afluencia de pasajeros que aprovechan el Feriado Morazánico para trasladarse hacia sus lugares de origen, visitar a familiares o conocer diferentes destinos del país.
El movimiento de viajeros comenzó a ser evidente en las diferentes áreas de la terminal, donde decenas de personas esperaban abordar los buses que los llevarían hacia distintas ciudades.
Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Comayagua y Siguatepeque, además de otros puntos del occidente del país, como Santa Rosa de Copán y Copán Ruinas. También se reporta movimiento de pasajeros con destino hacia Olanchito.
Algunos viajeros consultados señalaron que aprovecharán el feriado para visitar a sus familiares y realizar turismo dentro de Honduras.
Una pasajera que se dirigía hacia Siguatepeque explicó que viajaría para visitar a sus familiares y que prefería permanecer en el país durante el asueto.
Otro viajero, con destino a Comayagua, manifestó que su intención era visitar a su familia y continuar conociendo la cultura y los diferentes lugares de Honduras.
Aunque la terminal registra movimiento de pasajeros, algunos viajeros consultados consideraron que la afluencia era similar a la de otros años y la calificaron como normal para este periodo.
Transporte mantiene horarios habituales
Las empresas de transporte que operan desde la Gran Central Metropolitana mantendrán sus horarios habituales durante el Feriado Morazánico, de acuerdo con lo informado previamente por representantes del sector.
Los usuarios que tienen previsto viajar durante el asueto podrán abordar las unidades que cubren las diferentes rutas desde la terminal sampedrana.
El Feriado Morazánico representa uno de los principales periodos de movilización interna en Honduras, con miles de personas que aprovechan los días de descanso para visitar a familiares o desplazarse hacia destinos turísticos.