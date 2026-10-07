Semana Morazánica genera más de 300,000 empleos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. "Más de 300,000 empleos directos e indirectos a nivel nacional, esta es una de las industrias que genera más empleo”, afirmó Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh). Pineda señaló que, ante el inicio de la Semana Morazánica 2026, varios destinos turísticos ya registran altos niveles de ocupación por el movimiento de visitantes, lo que representa nuevas contrataciones en los principales puntos turísticos del país.

El dirigente también destacó que la actividad turística genera oportunidades de trabajo en sectores relacionados con la atención de visitantes, entre ellos hoteles, hospedajes por aplicación, restaurantes, transporte y comercios. Pineda comentó que destinos con alta afluencia turística, como Omoa, Roatán, Utila y Santa Rosa de Copán, ya registran niveles de ocupación cercanos al 100% durante el Feriado Morazánico, que comenzó este lunes 5 de octubre y finalizará el domingo 11. Según las proyecciones de la Secretaría de Turismo, unas 500,000 personas se movilizarían por distintos destinos del país durante ese feriado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el estimado oficial apunta a que la movilización de aproximadamente medio millón de personas permitiría alcanzar una derrama económica cercana a los 600 millones de lempiras durante la Semana Morazánica.