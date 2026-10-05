Más de 33,000 agentes resguardarán la Semana Morazánica en Honduras

La estrategia contempla presencia en las principales carreteras, destinos turísticos, balnearios, terminales de transporte, peajes y otros sitios donde se prevé una mayor concentración de personas durante el feriado.

El operativo de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) comenzó el sábado 3 de octubre y se mantendrá activo hasta el domingo 11 de octubre a las 5:00 de la tarde.

Tegucigalpa, Honduras. Unos 500,000 hondureños se movilizarán durante la Semana Morazánica , uno de los períodos de mayor desplazamiento interno del país, por lo que más de 33,000 elementos de 21 instituciones fueron asignados a labores de prevención, seguridad y atención de emergencias.

La Policía Nacional tendrá el contingente más numeroso, con 22,239 agentes que desarrollarán controles viales, patrullajes preventivos y operativos de seguridad en distintos puntos del territorio nacional.

A estas labores se suman 2,600 elementos de las Fuerzas Armadas, quienes apoyarán en tareas de seguridad, logística y respuesta ante posibles emergencias durante la movilización.

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La Cruz Roja Hondureña dispondrá de 3,000 personas, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias 911 contará con 1,925 integrantes para atender llamadas, coordinar respuestas y apoyar mediante videovigilancia y servicios prehospitalarios.

El Cuerpo de Bomberos desplegará a 1,161 personas para atender accidentes, brindar primeros auxilios y participar en labores de rescate en los puntos considerados de mayor riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) tendrá 444 personas y estará a cargo de coordinar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante el período de mayor movilización.

También participarán la Cruz Verde Hondureña, con 313 personas, y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), que contará con 317 integrantes para fortalecer la coordinación con las alcaldías.

El despliegue incluye acciones antes, durante y después de las jornadas de mayor movimiento, con el objetivo de responder a accidentes de tránsito, emergencias médicas, incidentes en sitios turísticos y situaciones que puedan poner en riesgo a los viajeros.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, se proyecta que alrededor de medio millón de personas se movilicen durante el feriado, lo que también supondrá un aumento considerable del tráfico en los principales corredores viales.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los viajeros revisar sus rutas antes de salir, respetar las señales de tránsito y las disposiciones de los agentes de seguridad, además de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

El llamado también se extiende a quienes visiten zonas acuáticas y centros de recreación, para que adopten medidas de prevención y atiendan las indicaciones de los cuerpos de socorro.

Conapremm mantiene así activo el dispositivo nacional mientras aumenta el flujo de vehículos y personas por las carreteras hondureñas, en una semana en la que se espera una intensa actividad turística y comercial en distintas regiones del país.