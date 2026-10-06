47 pruebas de alcoholemia positivas en primer día de Feriado Morzánico

En materia de seguridad y regulación vial, Conapremm reportó la realización de 1,510 pruebas de alcoholemia, de las cuales 47 resultaron positivas.

Las principales acciones preventivas y de inspección reportadas por la institución hasta el lunes 5 de octubre abarcan el control sanitario, comercial, la seguridad vial, la supervisión marítima y la concienciación ciudadana.

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) reportó durante el primer día del Feriado Morázanico 1,510 pruebas de alcoholemia, 121 licencias retenidas, 11 vehículos decomisados y cinco restaurantes cerrados.

Además, se retuvieron 121 licencias de conducir y se decomisaron 11 vehículos, mientras que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aplicó 32 infracciones de tránsito.

En los operativos de control sanitario en establecimientos comerciales, las autoridades realizaron 2,000 inspecciones en restaurantes, de las cuales cinco terminaron en cierres. Además, se destruyeron 8.9 kilogramos de alimentos en mal estado.

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Los informes apuntan que los controles también llegaron a los centros recreativos. En estos establecimientos se realizaron 219 supervisiones y cuatro recintos fueron cerrados por incumplimientos.

En las zonas turísticas y marítimas, Conapremm contabilizó 166 patrullajes en playas, 109 en balnearios y 27 patrullajes marítimos.

Como parte de las acciones de supervisión, fueron inspeccionadas 35 embarcaciones de pasaje y se registró una infracción marítima.

Ante las incidencias, el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reynaldo Sánchez, hizo un llamado a los ciudadanos a actuar con responsabilidad durante la Semana Morazánica y pidió evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

"En la Semana Morazánica hacemos énfasis en que la población debe crear un nivel de responsabilidad, pedimos por favor que si va a tomar no conduzca, respeten las ideales de tránsito y sigan las instrucciones de las autoridades correspondientes con un solo propósito, salvaguardar la vida de quienes salen a disfrutar", apuntó.

El funcionario también destacó que uno de los objetivos principales del dispositivo es que las personas que salen durante el feriado puedan regresar a sus hogares junto a sus familias.

"El propósito compartido del gobierno y de quienes salen a disfrutar de un buen momento de regresar sanos y salvos a casa, regresar tranquilos con sus familias, ese es el propósito principal del dispositivo Conapremm", finalizó.