Pese a lluvias, sequía mantiene a 103 municipios en alerta roja en Honduras

“El problema de la sequía no se ha terminado, venimos de un periodo prolongado de sequía y este ya provocó un daño a la parte productiva del país y, por ende, trae consigo un nivel de inseguridad alimentaria que debe de atenderse”, aseguró Sánchez.

Reinaldo Sánchez, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que, pese a las lluvias reportadas, unos 233 de los 298 municipios del país, donde habitan unos 5.6 millones de hondureños, se encuentran bajo alerta amarilla, verde o roja por sequía.

Tegucigalpa, Honduras. La sequía provocada por el fenómeno de El Niño persiste en Honduras y mantiene a 103 municipios en alerta roja , mientras otros 130 permanecen bajo algún tipo de alertamiento debido a las condiciones secas que afectan al país.

El funcionario señaló que las condiciones ya generaron afectaciones en la producción y, como consecuencia, aumentaron la preocupación por la seguridad alimentaria, que hasta septiembre habría afectado a 1.8 millones de hondureños.

Los 103 municipios afectados se concentran principalmente en el Corredor Seco de Honduras, con presencia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Copán.

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Entre las localidades figuran el Distrito Central, Talanga y Comayagua; Danlí y El Paraíso; así como diversas comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.

La emergencia por sequía ha evolucionado de manera progresiva. En abril, las autoridades contabilizaban 48 municipios afectados; posteriormente, la cifra aumentó a 60 y luego a 75, hasta alcanzar los actuales 103 municipios bajo alerta roja.

Las autoridades explicaron que mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y de los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), por lo que la cantidad de municipios bajo alerta podría cambiar conforme evolucione la situación.

Ante la emergencia, Copeco anunció que ya inició la distribución de asistencia alimentaria para los 103 municipios que permanecen en alerta roja.

“Hemos hecho una distribución para cubrir los 103 municipios en alerta roja y, de ser necesario, otros municipios para llegar también con la respuesta alimentaria”, explicó el titular de la institución.

Sánchez explicó que la respuesta también podrá extenderse a otros municipios si las condiciones y los reportes del Cenaos así lo determinan.