Taxistas de La Ceiba protestan por el alza a los combustibles

La Ceiba, Atlántida. El rubro del transporte público en la modalidad de taxis paralizó sus unidades este martes en el bulevar La Amistad de La Ceiba, Atlántida, en una protesta pacífica para exigir al Gobierno un alto a las constantes alzas en el precio de los combustibles.​

Los miembros de la Asociación de Taxistas Unidos (Ataxu) alzaron su voz de protesta manifestando que la situación económica actual vuelve insostenible la operación diaria de sus vehículos.​

"Pedimos al Gobierno que nos ayude, que no solo apoye al empresario. Ya no se puede operar porque todo está caro", manifestó Antonio Barahona, vicepresidente de Ataxu.