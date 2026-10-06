La sequía persiste: Honduras avanza con vuelos de estimulación de lluvias

Tegucigalpa, Honduras. El Programa de Siembra de Nubes completó este martes 10 vuelos de estimulación de lluvias en zonas priorizadas de Honduras, principalmente en regiones afectadas por la sequía, informó la Presidencia de la República. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la Presidencia señaló que las operaciones buscan favorecer las precipitaciones en sectores donde la falta de lluvias ha generado afectaciones, con especial atención al Corredor Seco. Los vuelos se han realizado en zonas de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, según el reporte oficial.

Con las primeras 10 operaciones completadas, todavía quedan otras 10 para alcanzar las 20 previstas dentro del programa de estimulación de lluvias.

Cada lluvia cuenta para las comunidades golpeadas por la sequía. El Programa de Siembra de Nubes avanza con 10 vuelos de estimulación en zonas priorizadas de Honduras, con énfasis en el Corredor Seco.Las operaciones han abarcado sectores de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, como parte de las acciones para favorecer las lluvias en las regiones afectadas.Restan 10 vuelos para completar las 20 operaciones previstas. Cada jornada se realizará cuando existan nubes y condiciones meteorológicas apropiadas para aplicar el procedimiento.#UnGobiernoQueHace🇭🇳 — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) October 6, 2026

La Presidencia explicó que los vuelos no se realizan de manera automática, sino que dependen de la presencia de nubes y de condiciones meteorológicas adecuadas para aplicar el procedimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las operaciones se desarrollan tras una prolongada sequía que ha afectado especialmente a productores del Corredor Seco. Las lluvias registradas recientemente han representado un alivio para algunas comunidades y actividades productivas. Sin embargo, las autoridades advierten que las precipitaciones no significan el fin de la emergencia. La sequía asociada al fenómeno de El Niño mantiene a 103 municipios bajo alerta roja y a otros 130 bajo algún nivel de alertamiento. Reinaldo Sánchez, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que en total 233 de los 298 municipios del país permanecen bajo alerta amarilla, verde o roja debido a las condiciones de sequía.

“El problema de la sequía no se ha terminado, venimos de un periodo prolongado de sequía y este ya provocó un daño a la parte productiva del país y, por ende, trae consigo un nivel de inseguridad alimentaria que debe de atenderse”, afirmó Sánchez.

El funcionario señaló que las condiciones secas ya han provocado daños en la producción y aumentado la preocupación por la seguridad alimentaria, situación que hasta septiembre habría afectado a unos 1.8 millones de hondureños. Los 103 municipios bajo alerta roja se concentran principalmente en el Corredor Seco, con presencia en Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Copán. Entre las localidades mencionadas figuran el Distrito Central, Talanga, Comayagua, Danlí y El Paraíso, además de comunidades de otros departamentos afectados.