Llamado de auxilio desde Yoro por sequía: "Nos estamos quedando sin granos"

Honduras vive con intensidad cualquier evento natural. Con el fenómeno de La Niña se reportan inundaciones, mientras que con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/fenomeno-el_nino-honduras-calor-sequia-lluvias-2026-GA31576606" target="_blank">El Niño la lluvia se disipa y se vuelve escasa</a>. Con la canícula la situación se agudiza, provocando sequía, hambruna y muerte de animales, principalmente en el corredor seco.Precisamente eso es lo que está pasando en este 2026, pues las estaciones pluviométricas de Cenaos evidencian que este es el año que menos ha llovido, al menos al revisar los registros desde 2022.LA PRENSA Premium, a través de información compartida por Cenaos, también analizó los reportes diarios de lluvia registrados en cinco años en las 25 estaciones pluviométricas desde enero a julio.Los datos muestran que en este 2026, unas <b>17 reportaron menos lluvia que en el mismo período de 2025</b>, mientras que 10 mostraban el nivel de precipitación más bajo de los últimos cinco años. Esto significa que este año ha llovido menos.