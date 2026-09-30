Video en el que Aldana dice que no le preocupó resolver crisis de agua fue alterado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que el exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aparentemente afirma que llegó a la Alcaldía para favorecer a sus amigos y que no se preocupó por resolver los problemas de agua potable de los capitalinos, entre otras declaraciones. Sin embargo, la secuencia fue generada con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía publicada por el exedil en agosto de este año. Además, una herramienta de detección de contenido sintético arrojó un 91.8% de probabilidad de que el contenido haya sido generado o manipulado digitalmente. “Tortuga seguimos pagando tu pésima gestión.” dice la descripción del video difundido en TikTok desde el 29 de septiembre.

Aldana se desempeñó como alcalde del Distrito Central durante el periodo 2022-2026. En las elecciones generales de noviembre de 2025 buscó la reelección, pero perdió frente al nacionalista Juan Diego Zelaya por una diferencia de apenas 888 votos, contó EL HERALDO. El abastecimiento de agua potable ha sido uno de los desafíos recurrentes de Tegucigalpa y Comayagüela debido a la dependencia de sus principales embalses, Los Laureles y La Concepción, así como a la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento durante las temporadas de sequía y escasez de lluvias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2026, ambos embalses registraron niveles críticos, lo que agravó las dificultades en la distribución de agua y obligó a las autoridades a aplicar medidas de racionamiento.

Video hecho con IA

Como parte de la verificación, el video fue analizado con distintas herramientas, entre ellas InVID-WeVerify, que permitió separar la secuencia en fotogramas para realizar búsquedas inversas. Los fotogramas fueron sometidos a búsquedas inversas mediante Google Lens. A partir de este procedimiento se localizaron otros materiales visuales con elementos coincidentes con el video viral, entre ellos un fondo azul turquesa y la vestimenta de Jorge Aldana. También se encontraron publicaciones ( 1 , 2 , 3 ) fechadas en agosto de este año, sobre una reunión realizada por el exalcalde en una zona de Comayagüela. Estos registros, publicados en la cuenta de Facebook de Jorge Aldana, contienen las imágenes que coinciden con las utilizadas en el video viral.

Sin embargo, al revisar los materiales originales publicados en la cuenta de Aldana, no se encontraron las declaraciones que se le atribuyen en el video viral. Posteriormente, el contenido fue analizado con Hive Moderation, herramienta que arrojó un 91.8 % de probabilidad de que haya sido generado con inteligencia artificial.