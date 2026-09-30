No hay registro de que el hijo de Tomás Zambrano dijera que “en sus manos está el futuro de Honduras”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a José Tomás Zambrano Lagos, hijo de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), una supuesta declaración en la que afirma que su padre le dijo que el futuro de Honduras está en sus manos.

Sin embargo, no se encontraron registros públicos que respalden esa afirmación. La revisión de declaraciones y publicaciones disponibles públicamente no halló evidencia de que José Tomás Zambrano Lagos haya pronunciado esas palabras ni de que Tomás Zambrano le haya hecho esa supuesta declaración.

“Mi padre Tommas Zambrano dice que en mis manos está el futuro de Honduras, no le fallare. Tommito Zambrano”, es literalmente la supuesta declaración que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 29 de septiembre.

José Tomás Zambrano Lagos, conocido como Tomás Zambrano Jr., ha ganado visibilidad en redes sociales por participar en la entrega de ayudas sociales en comunidades del departamento de Valle, en representación de su padre.

Estas actividades han generado publicaciones sobre su presencia en distintas zonas del departamento. Sin embargo, ese contenido no constituye evidencia de que Zambrano Jr. haya pronunciado la frase que se le atribuye en TikTok.