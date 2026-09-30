No hay registro de que el hijo de Tomás Zambrano dijera que “en sus manos está el futuro de Honduras”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a José Tomás Zambrano Lagos, hijo de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), una supuesta declaración en la que afirma que su padre le dijo que el futuro de Honduras está en sus manos.
Sin embargo, no se encontraron registros públicos que respalden esa afirmación. La revisión de declaraciones y publicaciones disponibles públicamente no halló evidencia de que José Tomás Zambrano Lagos haya pronunciado esas palabras ni de que Tomás Zambrano le haya hecho esa supuesta declaración.
“Mi padre Tommas Zambrano dice que en mis manos está el futuro de Honduras, no le fallare. Tommito Zambrano”, es literalmente la supuesta declaración que ha sido compartida decenas de veces en TikTok desde el 29 de septiembre.
José Tomás Zambrano Lagos, conocido como Tomás Zambrano Jr., ha ganado visibilidad en redes sociales por participar en la entrega de ayudas sociales en comunidades del departamento de Valle, en representación de su padre.
Estas actividades han generado publicaciones sobre su presencia en distintas zonas del departamento. Sin embargo, ese contenido no constituye evidencia de que Zambrano Jr. haya pronunciado la frase que se le atribuye en TikTok.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con distintas combinaciones de palabras clave, entre ellas “Tomás Zambrano Jr.”, “mi padre Tomás Zambrano” y “en mis manos está el futuro de Honduras”, no permitió localizar entrevistas, videos, publicaciones en redes sociales ni declaraciones públicas que respalden la frase atribuida a José Tomás Zambrano Lagos, conocido como Tomás Zambrano Jr.
La búsqueda se amplió mediante consultas textuales de la frase completa y de fragmentos de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y redes sociales. Tampoco se encontraron registros independientes que permitieran establecer que Zambrano Jr. pronunció esas palabras.
Los resultados remiten únicamente a la publicación difundida en TikTok que contiene la afirmación objeto de esta verificación.
LA PRENSA Verifica también revisó la cuenta de Zambrano Jr. en Instagram, así como los perfiles oficiales de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en Facebook, X e Instagram.
En las publicaciones disponibles en esas cuentas tampoco se localizaron videos, fotografías, comunicados o textos que documenten la supuesta declaración.
Por tanto, las búsquedas realizadas no aportan evidencia pública que permita atribuir a Tomás Zambrano Jr. la afirmación de que su padre le dijo que “el futuro de Honduras está en sus manos”.