Filtran video que grabó Presley Gerber en el centro de rehabilitación, antes de morir

Estados Unidos. Los momentos finales de Presley Gerber en un centro de rehabilitación quedaron registrados en un video, el cual fue publicado por sitios de entretenimiento como TMZ y Page Six. En dicha grabación se puede ver al fallecido hijo de Rande Gerber y Cindy Crawford grabándose a sí mismo en el centro Resolutions Living, en Santa Mónica (California), la noche anterior a su muerte por una aparente sobredosis. En el video, Presley Gerber luce una camiseta blanca sin mangas, una cadena de plata y gafas negras. También se aprecian sus característicos tatuajes en el cuello. Luego procede a grabar el interior de su habitación, que cuenta con varias camas y un balcón con vistas a los cuidados jardines de la propiedad y al horizonte de la ciudad. Dos fuentes confirmaron a Page Six que el video fue grabado el sábado por la noche. Presley murió al siguiente día. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Trágico final

El modelo falleció a causa de una aparente sobredosis mientras se alojaba en el lujoso centro de rehabilitación —valorado en 7,7 millones de dólares— el pasado 20 de septiembre. Tenía 27 años. Las instalaciones cuentan con habitaciones, sala de cine, gimnasio, vistas a la ciudad y a las montañas cercanas, así como una cocina totalmente equipada con comidas preparadas por chefs para los residentes. En cuanto al tratamiento, el sitio web describe un programa de recuperación de tres fases en el que participan los residentes, el cual incluye "actividades para establecer objetivos, trabajo voluntario y ejercicios para fortalecer el carácter". Fuentes cercanas informaron a Page Six que Presley había ingresado en el centro el mismo fin de semana en que se declaró su fallecimiento. En el audio de las comunicaciones de emergencia obtenido por Page Six, se indica que las autoridades acudieron al lugar tras reportarse un "paro cardíaco" y una "sobredosis". Otra fuente comentó que Presley "parecía extraño" y "no parecía él mismo" durante los días previos a su muerte.

#BreakingNews #Heartbreaking #AddictionAwareness #RIP ♬ dandelions - Ajat @mahya.tbk 🚨 DISTURBING NEW VIDEO OF PRESLEY GERBER EMERGES TZ has obtained video reportedly showing Presley Gerber inside the sober house where he later died — and the footage is incredibly difficult to watch. He appears severely intoxicated and visibly impaired. Watching it raises heartbreaking questions about whether he needed immediate medical attention at that moment. 💔 This is devastating to watch. #PresleyGerber

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, un representante de la familia declaró a Page Six que solicitan "privacidad durante este momento tan difícil y doloroso". Una fuente había comentado anteriormente a Page Six que la hermana de Presley, Kaia Gerber, está teniendo dificultades para sobrellevar su muerte, dado que ambos compartían un vínculo muy estrecho. "Kaia y Presley eran increíblemente cercanos. No sé cómo ella va a seguir adelante sin él", dijo la fuente. "Eran mucho más que hermanos. Ella está desconsolada. Eran como mejores amigos". Otra fuente cercana contó al medio que Cindy, la madre de Presley, está "devastada" e "inconsolable" tras perder a su hijo. "Eran muy unidos", señaló la fuente. "Lo que se veía en internet y en la prensa no era solo para las cámaras. Eran una familia muy unida y Kaia y Presley eran más que simples hermanos. Cindy debe estar destrozada". Según se informa, Presley fue incinerado en la funeraria Rose Family Funeral Home, y la familia planea conservar sus cenizas en la casa de sus padres en Malibú.

Rande y Cindy están pasando por un momento emocionalmente difícil al intentar organizar un homenaje póstumo para su hijo. "Su prioridad es mantenerlo en privado, sin presencia de medios ni paparazzis", declaró una fuente a la revista People. Aún no se ha revelado la causa oficial de la muerte.

Su larga lucha contra las adicciones