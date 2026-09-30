El hijo de Christopher Reeve revela que padeció cáncer testicular

"El diagnóstico fue un golpe, los tratamientos fueron un esfuerzo... por no mencionar que fue una prueba inesperada para nosotros tan pronto después de nuestra boda", dijo Reeve, de 34 años, quien estuvo acompañado en el plato por su esposa, Amanda, con quien contrajo matrimonio en enero pasado.

Reeve, uno de los presentadores del programa matinal Good Morning America, de ABC News, explicó durante la emisión que recibió el diagnóstico este verano, después de detectar un bulto en el testículo izquierdo.

Will Reeve , periodista televisivo e hijo del actor Christopher Reeve , quien interpretó a Superman , reveló que padeció cáncer testicular, por el que recibió tratamiento, y que actualmente se encuentra en remisión.

El presentador fue operado en mayo, pero tuvo que someterse a una segunda intervención en junio, después de que se descubrió que tenía un carcinoma embrionario, un tipo poco frecuente de tumor que puede afectar a los testículos y los ovarios.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras una nueva operación de seis horas, durante la cual le extirparon decenas de ganglios linfáticos para evitar la propagación del cáncer, Reeve recibió quimioterapia debido a que, según reveló, tenía un 50 % de riesgo de caída.

Una revisión médica realizada a comienzos de septiembre confirmó que el cáncer había desaparecido de su organismo.

"Hemos llegado a nuestro destino y ahora vemos el cáncer por el espejo retrovisor, pero ¡menudo viaje!", expresó el presentador.

Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, quien murió en 2004 tras quedar tetrapléjico por una caída de caballo nueve años antes, y de Dana Reeve, fallecida en 2006 a causa de un cáncer de pulmón, explicó que decidió compartir su historia porque sus padres le enseñaron a hablar de sus dificultades personales si con ello podía ayudar a otras personas.