La familia de Otto Sirgo: quién fue su esposa y cuántos hijos tuvo

Ciudad de México, México. México está de luto por la muerte de Otto Sirgo, reconocido actor de telenovelas, cine y teatro que falleció este 29 de septiembre de 2026 a los 79 años. Con una trayectoria de más de cinco décadas, Sirgo dejó una huella en la televisión mexicana gracias a producciones como Rosa Salvaje, Los ricos también lloran y Lazos de amor. Sin embargo, lejos de los reflectores también construyó una familia que ocupó un lugar importante en su vida.

¿Quién fue la esposa de Otto Sirgo?

Otto Sirgo estuvo casado con la actriz Maleni Morales, con quien compartió gran parte de su vida. La pareja contrajo matrimonio en 1974 y permaneció unida durante décadas, hasta la muerte de la actriz en noviembre de 2020.

Maleni Morales también formó parte del mundo artístico mexicano y participó en diferentes producciones de televisión. Su fallecimiento ocurrió después de enfrentar cáncer de pulmón y una trombosis pulmonar, según los reportes publicados en ese momento.

Durante los años que estuvieron juntos, Sirgo y Morales formaron una familia y mantuvieron buena parte de su vida personal lejos de la exposición mediática. Tras enviudar, el actor continuó trabajando y permaneció activo en la industria del entretenimiento hasta sus últimos años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cuántos hijos tuvo Otto Sirgo?