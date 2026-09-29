¿De qué murió el actor Otto Sirgo?

Ciudad de México, México. El actor cubano-mexicano Otto Sirgo (1946-2026), conocido por sus participaciones en producciones de televisión, especialmente en telenovelas como ‘Rosa Salvaje’, 'Sortilegio’ y ‘Lazos de amor’, murió este 29 de septiembre a los 79 años. El deceso del querido actor fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI informó de la muerte del intérprete en un mensaje en redes sociales, donde también expresó sus condolencias. "Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas ‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’", detalló la publicación.

A la despedida también se sumó la Asociación Nacional de Actores, que lamentó profundamente la pérdida del actor que contó con una trayectoria de más de 50 años.

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La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

¿De qué murió Otto Sirgo?

La muerte de Otto Sirgo tomó por sorpresa al público y al mundo del espectáculo mexicano. Hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue la causa de su muerte. En mayo de 2025, cuando tenía 78 años, Otto Sirgo habló públicamente sobre su estado de salud durante una entrevista con Televisa Espectáculos. En aquella conversación, el actor reconoció que enfrentaba algunos malestares y padecimientos físicos que asociaba con el paso de los años y con haber llegado a los 78 años. Sin embargo, prefirió mantener en privado los detalles de sus diagnósticos médicos, por lo que públicamente no se conoce con precisión qué enfermedad o enfermedades padecía.

¿Quién era Otto Sirgo?