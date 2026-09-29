Fallece el actor y director Otto Sirgo a los 79 años

El medio artístico mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor y director Otto Sirgo, a los 79 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), institución de la que el artista era socio y con la que colaboró ​​durante años. A través de un comunicado, la ANDI expresó sus condolencias a la familia y destacó la trayectoria del intérprete en el cine, la televisión y el teatro. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias ni la causa de su fallecimiento. En sus últimas apariciones y declaraciones a los medios, Sirgo había hablado sobre un problema recurrente de equilibrio que lo llevó a reducir sus salidas públicas. El actor explicó que, pese a consultar a diversos especialistas, no le habían detectado una complicación grave y que había aprendido a convivir con esa condición. En años recientes, el intérprete también había enfrentado otros problemas de salud. En 2022 fue sometido a una cirugía de cataratas, que se realizó con éxito. En entrevistas anteriores, además, había mencionado que padecía una tos leve que relacionaba con su antiguo hábito de fumar. ​​​​​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De La Habana a México

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, y llegó a México cuando era apenas un bebé. Aunque su lugar de nacimiento podía generar confusión sobre su nacionalidad, el propio actor aclaró en diversas ocasiones que era hijo de madre mexicana y padre cubano, y que conservaba la nacionalidad mexicana. Durante su infancia vivió principalmente en México, salvo por un período de cuatro años en el que regresó a Cuba. Posteriormente, regresó al país y estableció allí su residencia definitiva. Antes de dedicarse a la actuación, Sirgo exploró otras opciones académicas. Ingresó al Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la unidad Zacatenco, para estudiar Ingeniería Electrónica. Sin embargo, abandonó la carrera al descubrir que las matemáticas y los números no eran su verdadera vocación. Después de estudiar Administración de Empresas Turísticas, carrera que, según el texto original, concluyó con uno de los mejores promedios de su generación. Su trayectoria artística comenzó a finales de la década de 1960, cuando participó en la grabación de un comercial de cigarrillos. Este trabajo le abrió las puertas de la industria audiovisual. Posteriormente, debutó en el cine con la película La maestra inolvidable, a la que siguieron producciones como El monasterio de los buitres y Nosotros los pelados.

Una trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

Con el paso de los años, Sirgo llegó a la televisión y se consolidó como uno de los intérpretes reconocidos de las telenovelas mexicanas. Además de su trabajo como actor, desarrolló una carrera como director de escena y participó en proyectos teatrales y televisivos. Su experiencia en distintas áreas del espectáculo le permitió ampliar su trayectoria artística y trabajar tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Su vida junto a Maleni Morales En el ámbito personal, Otto Sirgo compartió gran parte de su vida con la actriz Maleni Morales, con quien contrajo matrimonio en 1972. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento de Morales, en 2020. La muerte de su esposa fue una pérdida importante para el actor, quien comunicó la noticia públicamente y expresó su pesar.

¿En qué telenovelas y películas participó Otto Sirgo?