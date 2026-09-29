Emiliano Aguilar explica qué le pasó: "Me dio un ataque de pánico"

Miami, Florida. El cantante Emiliano Aguilar recurrió a las redes sociales para explicar cuál es su estado de salud luego de que medios internacionales informaron de que había sido hospitalizado y que se encontraba "delicado" de salud.
El hijo mayor del reconocido intérprete Pepe Aguilar publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar qué fue lo que realmente ocurrió. Asimismo, Emiliano negó haber estado internado en un hospital.
“Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí. Me dio un ataque de pánico, pero aquí seguimos”, explicó, para después desmentir directamente una de las versiones que más había circulado.
“Estoy bien, no estuve en el hospital, pero acá andamos”.
Horas antes de que el artista compartiera este video, se difundió un comunicado atribuido a su equipo de trabajo en el que se señalaba que Emiliano Aguilar suspendería temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos por cuestiones personales y relacionadas con su salud.
En el documento se describía su estado como “delicado” y se mencionaba que atravesaba episodios de ansiedad. A partir de esa información, se reportó que el cantante había sido hospitalizado.
No obastante, la versión cambió horas después. Personas cercanas al cantante señalaron que Emiliano “no está en ningún hospital ni en ningún anexo” y que únicamente se encontraba tomando un descanso.
Finalmente, fue el propio Emiliano Aguilar quien salió a aclarar la situación mediante un video y confirmó que sí atravesó un ataque de pánico, pero rechazó haber requerido hospitalización.
Con información de Publimetro.com.mx