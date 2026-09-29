Emiliano Aguilar explica qué le pasó: "Me dio un ataque de pánico"

Miami, Florida. El cantante Emiliano Aguilar recurrió a las redes sociales para explicar cuál es su estado de salud luego de que medios internacionales informaron de que había sido hospitalizado y que se encontraba "delicado" de salud.

El hijo mayor del reconocido intérprete Pepe Aguilar publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar qué fue lo que realmente ocurrió. Asimismo, Emiliano negó haber estado internado en un hospital.

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí. Me dio un ataque de pánico, pero aquí seguimos”, explicó, para después desmentir directamente una de las versiones que más había circulado.

“Estoy bien, no estuve en el hospital, pero acá andamos”.