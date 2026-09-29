Barbara Palvin y Dylan Sprouse le dan la bienvenida a su primer bebé

Estados Unidos. La modelo Barbara Palvin, quien es uno de los bellos ángeles de Victoria's Secret, y su esposo, el actor Dylan Sprouse, recibieron a su primer bebé, una niña.

Según informó la revista People, los famosos compartieron la buena nueva el pasado lunes, publicando una foto en la que aparecían junto a la bebita y vistiendo camisetas de equipo de Los Angeles Dodgers mientras veían por televisión el partido del equipo contra los San Francisco Giants.

El pasado mes de mayo, Palvin y Sprouse asistieron al Festival de Cine de Cannes donde la hermosa modelo presumió su barriguita con varios diseños de alta costura.

El actor y la modelo, quienes se casaron en 2023, ya habían compartido que esperaban una niña.

"Vamos a tener una niña, algo que me hace mucha ilusión", comentó Dylan durante un episodio de julio de su podcast Wildmen. "La hemos estado llamando 'principessa'; no sé muy bien por qué empezamos a usar ese nombre... significa princesa en italiano".

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"La verdad es que me emociona ser padre de una niña. Además, me encantan las fiestas del té, y lo digo muy en serio", añadió el actor, de 34 años.