Barbara Palvin y Dylan Sprouse le dan la bienvenida a su primer bebé

Estados Unidos. La modelo Barbara Palvin, quien es uno de los bellos ángeles de Victoria's Secret, y su esposo, el actor Dylan Sprouse, recibieron a su primer bebé, una niña.
Según informó la revista People, los famosos compartieron la buena nueva el pasado lunes, publicando una foto en la que aparecían junto a la bebita y vistiendo camisetas de equipo de Los Angeles Dodgers mientras veían por televisión el partido del equipo contra los San Francisco Giants.
El pasado mes de mayo, Palvin y Sprouse asistieron al Festival de Cine de Cannes donde la hermosa modelo presumió su barriguita con varios diseños de alta costura.
El actor y la modelo, quienes se casaron en 2023, ya habían compartido que esperaban una niña.
"Vamos a tener una niña, algo que me hace mucha ilusión", comentó Dylan durante un episodio de julio de su podcast Wildmen. "La hemos estado llamando 'principessa'; no sé muy bien por qué empezamos a usar ese nombre... significa princesa en italiano".
"La verdad es que me emociona ser padre de una niña. Además, me encantan las fiestas del té, y lo digo muy en serio", añadió el actor, de 34 años.
Palvin, quien anunció su embarazo menos de un año después de someterse a una cirugía por endometriosis, acompañó a su marido en el podcast y habló sobre cómo ha vivido el embarazo, señalando que ha sido más difícil de lo que esperaba.
"A veces me siento culpable porque no estoy disfrutando del embarazo tanto como muchas otras mujeres... Sé que es un regalo. Me cuesta respirar; no sé si el micrófono lo está captando", señaló en ese momento.
Y aunque los cambios en su cuerpo le resultaban extraños, Palvin, de 32 años, destacó que se sentía "enormemente agradecida" por contar con el apoyo de Sprouse durante todo el proceso.