Miss Grand International 2026: hoy es la competencia en traje de baño

La competencia en traje de baño de Miss Grand International 2026 se realizará hoy lunes a las 9:00 pm, hora de Honduras (10:00 am del martes 29 de septiembre en Bangkok), y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube GrandTV. El concurso se celebrará en el icónico lebua at State Tower, ubicado en Bangkok, Tailandia. El desfile en traje de baño es uno de los momentos más esperados del certamen, en el que las candidatas demostrarán su estilo, seguridad y presencia escénica sobre la pasarela.

Entre los participantes destacan Emely Alemán, representante de Honduras, y Micaela Viveros, de Paraguay. Alemán clasificó al Top 15 con una presentación de canto y baile. La gala final de Miss Grand International 2026 está prevista para el próximo 10 de octubre y contará con un panel de jueces internacionales, integrado por diseñadores, exreinas de belleza y figuras del entretenimiento. La organización dará a conocer la lista completa de los jueces en los días previos a la final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿A qué hora es la competencia de traje de baño de Miss Grand International 2026?