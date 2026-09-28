Max Urso, un "testarudo" que ha dedicado su vida a la música

San Pedro Sula, Honduras. Durante 45 años, Max Urso ha sido una figura constante en la escena artística hondureña, y, según sus propias palabras, es un hombre “testarudo” que siempre ha luchado por lo que quiere.
Guitarrista, productor y promotor de proyectos culturales, su carrera ha estado marcada por la evolución, la perseverancia y la capacidad de adaptarse a los cambios.
En esta conversación, el artista ítalo hondureño repasa los momentos más significativos de su vida, desde cuando descubrió su amor por la música en su infancia, hasta su legado con la agrupación Khaos, así como los desafíos y las lecciones que le han permitido mantenerse vigente.
— ¿Cómo surgió tu amor por la música?
Yo vengo de una familia de músicos, por parte de mi padre habían dos músicos, uno de ellos todavía está vivo y es profesional. Entonces crecí en medio de instrumentos, aunque lo de ellos era más como jazz, música distinta a lo que a mí más me llamaba la atención, que era el rock. Ya a los cinco o seis años yo escuché a los Beatles.
Tenía esta tía, la hermana menor de mi padre, que no había gran diferencia de edad entre ella y yo. Ella me regalaba estos discos y ya a los 10 y 11 años me entró la pasión fuerte, fuerte. Y estamos hablando de los años 70, donde el rock era muy popular, era la música que se escuchaba en la radio, ya cuando comenzaron a hacer los primeros videos yo me sentía muy atraído por eso y tenía dos pasiones: las motocicletas y la música.
Entonces, hubo un momento que decía yo: “¿Qué voy a hacer?”. Quería ser corredor, me gustaba el motocross, pero me di cuenta que no tenía el talento para ser tan loco.
— ¿Cómo surge Khaos?
Lo de Khaos surge porque Hunty Gabbe, que es otro de los músicos importantes de mi generación, él junto con Marcelo Alvarado, otro amigo, eran compañeros en el Instituto La Salle y habían decidido armar este grupo de rock, y buscando integrantes me contactaron.
Al hablar con ellos me di cuenta que teníamos los mismos discos, habían muchas cosas en común, los mismos gustos musicales, las mismas ideas, entonces pues integramos la banda. También se unió Walterio Galdámez en la batería y comenzamos a tocar a comienzos de 1982.
Y poco a poco, el grupo fue creciendo, y claro, como en todos los grupos hay cambios de integrantes. Walterio salió primero, ya que se fue a estudiar Música a Estados Unidos, y de ahí entró Junior Mejía, quien era el nuevo baterista, y también era un caso un poco raro porque era cantante y baterista. Y después, cuando Hunty Gabbe decidió hacer su proyecto solista entró Issa Molina en la guitarra, y ahí fue cuando grabamos el disco “Forjado en Rocka”, en 1985, eso fue en El Salvador.
— Khaos fue una banda de rock icónica en Honduras en la década de los 80, ¿Cómo vivieron esos momentos y qué significó para ti?
El éxito fue algo progresivo, no fue desde el comienzo, pero ya digamos que se dio en la última época del grupo, después de que sacamos el disco y que la canción “Roleando” sonaba en todas las emisoras sampedranas. Hubo una total aceptación, la juventud nos seguía, y era una cosa buena para nosotros. Entonces, tuvimos toda esa aceptación, y también con el lado no tan bonito de la, entre comillas, fama, porque se creaban esas cosas de histeria colectiva y eso no es nada bonito.
— Alguna anécdota que nos quieras compartir sobre ello...
Una vez fuimos a tocar a Tegucigalpa, y al final del concierto se subió el público y literalmente nos desvistió, nos quitó la ropa, me jalaban el pelo y había violencia. Estaban eufóricos, sí. Entonces estaba esa parte fea, que pierdes también la privacidad, pero al mismo tiempo era bonito sentir que conectas con tanta gente que está ahí, y que realmente aprecia lo que estás haciendo, y eso no tiene precio.
— ¿Cómo conociste a Guillermo Anderson y cómo lograron compaginar con sus estilos tan diferentes?
Después de un tiempo fuera de Honduras volví en el 94, y fue cuando conocí a Guillermo. Entonces me encantó, me encantó él como persona, su música, la propuesta que estaba haciendo, y yo como había estudiado producción, mi gran sueño, ya había comenzado a producir cosas en Italia.
Cuando conozco a Guillermo me enamoro de la propuesta musical de él, y yo dije: “Uy, esto no solo tiene que estar limitado para Honduras, porque es una cosa súper fácil de internacionalizar”.
Musicalmente teníamos la misma formación, porque él hablaba de los artistas que le gustaban, y eran los mismos míos. Eso sí, él desde pequeño escuchaba la música cubana, que yo no la conocía, no me había llamado la atención, y él sí tenía ese tipo de ambiente. Era una persona bien tranquila y nosotros trabajamos juntos 22 años, y en 22 años nunca tuvimos un altercado, una discusión. Era una persona súper llevadera, entonces era fácil trabajar con él, y era un excelente músico, gran guitarrista y compositor.
— Hace poco recibiste un reconocimiento en el Festival Nacional de la Canción por tu trayectoria, ¿Cuéntanos que te pareció este homenaje?
Bueno, fue un honor, porque el país tiende un poco a ignorar, y no lo hablo por mi caso, porque no solo estoy yo, hay un montón de gente que ha hecho buenas cosas, que ha ido creciendo, pero gente, digamos, como Guillermo, quien ya lleva 10 años de fallecido, pero recientemente, hace un año, murió Moisés Canelo, quien fue una persona tan importante, y creo que ellos en vida no recibieron todos esos reconocimientos, entonces yo me siento afortunado que de alguna manera hay gente que ha notado que llevo más de 45 años intentando hacer cosas, entonces estoy muy agradecido con el Festival Nacional de la Canción por haberme elegido, este año fui yo el galardonado como premio a la carrera y estoy súper agradecido por esa designación, y fue muy bonito, igual escuché un montón de artistas.
Habían 10 finalistas en eso y quedé sorprendido por la calidad de las propuestas, fue hasta difícil para ellos escoger un ganador, porque los 10 podían haber sido ganadores.
— ¿Cómo se definiría Max Urso en una sola palabra?
¿Cómo me definiría? Principalmente una persona bien testaruda, soy testarudo y soy una persona que persigue sus objetivos, no me olvido de lo que quiero y lo que busco, y esto no ha sido fácil, porque ha habido momentos buenos, momentos malos, entonces, pero siempre me he vuelto a levantar, entonces principalmente un testarudo.
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