Sylvester Stallone revela que sufrió bulimia durante su época de "Rocky"

Ciudad de México. El actor Sylvester Stallone reveló que la exigencia física para interpretar a Rocky Balboa y John Rambo lo llevó a desarrollar bulimia y también a consumir esteroides.

Durante una entrevista con el medio The New York Times, el actor reflexionó sobre la obsesión que desarrolló por mantener su musculatura, algo que lo caracterizaba en aquellos años.

Para Rocky III (1982), dijo que llegó a tener apenas 2.6 por ciento de grasa corporal. Stallone explicó que buscaba construir un físico diferente al de Arnold Schwarzenegger: menos voluminoso y más ágil, atlético y agresivo.

Sin embargo, reconoció que terminó obsesionado con su apariencia y que tenía problemas para retener alimentos. “Se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico”, dijo el actor estadounidense de raíces italianas.

“Llegué a tener un 2,6% de grasa corporal... y no podía retener nada en el estómago", agregó.