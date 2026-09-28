Sylvester Stallone revela que sufrió bulimia durante su época de "Rocky"

Ciudad de México. El actor Sylvester Stallone reveló que la exigencia física para interpretar a Rocky Balboa y John Rambo lo llevó a desarrollar bulimia y también a consumir esteroides.
Durante una entrevista con el medio The New York Times, el actor reflexionó sobre la obsesión que desarrolló por mantener su musculatura, algo que lo caracterizaba en aquellos años.
Para Rocky III (1982), dijo que llegó a tener apenas 2.6 por ciento de grasa corporal. Stallone explicó que buscaba construir un físico diferente al de Arnold Schwarzenegger: menos voluminoso y más ágil, atlético y agresivo.
Sin embargo, reconoció que terminó obsesionado con su apariencia y que tenía problemas para retener alimentos. “Se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico”, dijo el actor estadounidense de raíces italianas.
“Llegué a tener un 2,6% de grasa corporal... y no podía retener nada en el estómago", agregó.
@theinterview_nyt Sylvester Stallone opened up about developing an eating disorder and taking steroids when he was younger. His appearance “became an obsession, really bad,” he said, and it took a terrible toll on him. In conversation with Lulu Garcia-Navarro, @sylvesterstallone also discussed growing up with abusive parents, his battle to play the lead role in “Rocky,” his former rivalry with Arnold Schwarzenegger and more. Watch the full interview at the link in our bio. Video by The New York Times #SylvesterStallone #RockyBalboa #TheInterview ♬ original sound - The Interview
El intérprete también reveló que utilizó esteroides para conseguir el físico que buscaba, aunque señaló que su consumo debía realizarse mediante periodos controlados.
“Nadie lo consigue sin aditivos ni drogas; no me importa lo que diga, puras tonterías”, afirmó.
“Si vas a trabajar y a intentar mantenerte en forma durante seis meses seguidos y solo comes yogur y pudín, no va a suceder”, añadió.
Momento de cambios
Su percepción sobre el físico cambió con Tierra de Policías (1997), película donde interpretó al sheriff Freddy Heflin, un personaje con sobrepeso. Stallone recordó aquella transformación como una experiencia liberadora.
Reconoció, además, las consecuencias que las exigencias físicas dejaron en su cuerpo: ha sido sometido a nueve operaciones de espalda, dos de hombro y tres fusiones cervicales.
“Maltraté a mi cuerpo. Me operaron de la espalda nueve veces, del hombro dos veces, me hicieron tres fusiones cervicales. De todo”, añadió.
@theinterview_nyt “There were some times I'll never forget.” Sylvester Stallone opened up about his violent father on “The Interview.” Now 80, @sylvesterstallone has written a new memoir, “The Steps.” He reflected on his life with Lulu Garcia-Navarro, discussing his overnight fame with “Rocky,” struggles with an eating disorder and steroid use, and more. Watch their full conversation at the link in our bio. Video by The New York Times #stallone #slystallone #sylvesterstallone #theinterview ♬ original sound - The Interview
Stallone también abordó su complicada infancia, marcada, según relató, por la violencia y la falta de afecto.
Aseguró que fue hasta décadas después cuando encontró estabilidad emocional junto a su tercera esposa, Jennifer Flavin, y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet.