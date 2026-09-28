Los mejores vestidos de los VMAs 2026

La alfombra roja de los MTV Video Music Awards (VMA) se convirtió en un escenario de moda irreverente y teatral. El negro dominó las propuestas, con diseños que combinaron rebeldía y elegancia, mientras que el rojo, las transparencias y las siluetas deconstruidas también marcaron presencia.
La gala, celebrada en Nueva Jersey, reunió a figuras de la música que apostaron por estilos que oscilaron entre la alta costura, el futurismo y la estética gótica. Estos fueron algunos de los atuendos que destacaron en la alfombra roja.
Los looks que destacaron
Taylor Swift: Apostó por un vestido negro con detalles plateados de Tamara Ralph, de líneas elegantes y sobrias, que destacó por su combinación de sencillez y sofisticación.
Lisa (BLACKPINK): Lució un conjunto semitransparente de Quine Li y The Attico, con corsé y una capa dramática. Su propuesta monocromática destacó por su estética atrevida.
Charli XCX: Eligió un conjunto negro de Saint Laurent, con falda de tiro bajo y top corto. Una propuesta oscura y futurista, acorde con su estilo experimental.
Teyana Taylor: Llevó un vestido negro de Zuhair Murad con transparencias, una elección que se sumó a la estética gótica presente en la alfombra roja.
Paris Hilton: Apostó por un conjunto futurista con cristales y transparencias, en línea con su característico estilo glamuroso.
Shaboozey: Combinó elementos de la moda western con detalles urbanos en un atuendo que reflejaba la identidad de su propuesta musical.
Normani : Lució un vestido negro con aberturas estratégicas, de estilo sensual y marcado por una silueta llamativa.
Troye Sivan: Optó por un traje satinado en tonos claros, con una propuesta minimalista y elegante que contrastó con los diseños más llamativos de la noche.
Raye: Eligió un vestido plateado de silueta ajustada, con un acabado brillante que aportó sofisticación a su look.