Los mejores vestidos de los VMAs 2026

La alfombra roja de los MTV Video Music Awards (VMA) se convirtió en un escenario de moda irreverente y teatral. El negro dominó las propuestas, con diseños que combinaron rebeldía y elegancia, mientras que el rojo, las transparencias y las siluetas deconstruidas también marcaron presencia.

La gala, celebrada en Nueva Jersey, reunió a figuras de la música que apostaron por estilos que oscilaron entre la alta costura, el futurismo y la estética gótica. Estos fueron algunos de los atuendos que destacaron en la alfombra roja.

Los looks que destacaron

Taylor Swift: Apostó por un vestido negro con detalles plateados de Tamara Ralph, de líneas elegantes y sobrias, que destacó por su combinación de sencillez y sofisticación.